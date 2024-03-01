Увеличить экспорт: страхование судов в Черном море расширили на все невоенные грузы

Программа доступного страхования судов UNITY, реализуемая Marsh McLennan и Lloyd's of London совместно с правительством Украины, значительно расширяется. Застраховать по программе можно будет не только морские перевозки зерна и других важных продовольственных товаров, но и суда, перевозящие все невоенные грузы, такие как железная руда, сталь и контейнерные перевозки.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что расширение страхования на все невоенные грузы, такие как контейнерные перевозки, железная руда, сталь, чрезвычайно важно для Украины. Особенно учитывая увеличение возможностей экспорта металлургической продукции, поскольку этот сектор сильно пострадал от полномасштабного вторжения.

В 2023 году по сравнению с 2021 годом производство стали в Украине сократилось в 3,4 раза, а экспорт металлургической продукции – в несколько раз.

"Страхование судов может поддержать усилия по увеличению объемов экспорта всех несырьевых продуктов. Поскольку укрепление перерабатывающей промышленности и развитие несырьевого экспорта являются приоритетами для правительства для усиления экономической устойчивости", - отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам благодаря страховому инструменту UNITY ставки страхования на коммерческом рынке снизились вдвое. Ставка в рамках UNITY составляет 0,75% для агропродукции.

Механизм удешевления страхования морских перевозок UNITY

К страховому инструменту UNITY доступны все международные брокеры, к которым могут обратиться владельцы судов и украинские экспортеры.

Программа UNITY, призванная обеспечить доступное страхование от военных рисков поставок зерна и других важных продовольственных товаров во всем мире, стартовала в ноябре 2023 года.

UNITY предлагает страхование КАСКО и отдельную защиту и возмещение (P&I) от военных рисков по значительно сниженным премиям по сравнению со стандартными рыночными ценами. Помимо зерна UNITY теперь обеспечивает покрытие для другой экспортной продукции Украины, включая железную руду, сталь, электрооборудование и корма для животных.

Разработанный механизм удешевления страхования морских перевозок в территориальных водах Украины UNITY предусматривает, в частности, создание фонда компенсации первой части убытков судовладельцам и фрахтователям путем выпуска государственными украинскими банками – Укрэксимбанком и Укргазбанком – резервных аккредитивов, подтвержденных немецким DZ Bank.

Андеррайтеры Lloyd's of London во главе с Ascot и другими страховыми компаниями предоставляют до 50 миллионов долларов США на страхование КАСКО и P&I от военных рисков. UNITY доступен для клиентов всех зарегистрированных брокеров Lloyd's of London, обеспечивающих дополнительную поддержку текущих гуманитарных усилий и позволяющих смягчить давление агрессора на цепочки поставки и глобальную продовольственную безопасность.