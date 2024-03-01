Из-за блокады польской границы Украина экспортировала морем рекордный объем грузов в феврале

Из-за протестов польских фермеров на границе Украина нарастила экспорт временным морским коридором. В феврале было экспортировано рекордные 8 млн тонн грузов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Грузооборот портов Большой Одессы в самом коротком месяце года составил 8 млн тонн, из которых 5,2 – продукция украинских аграриев", – отметил Кубраков.

Он подчеркнул, что это рекордные показатели экспорта не только украинского коридора, но и за все время полномасштабного вторжения.

"Мы постепенно приближаемся к довоенным показателям экспорта через эти порты. Сегодня более 90% всего агроэкспорта идет через порты Большой Одессы и Дунайские порты", - подчеркнул Кубраков.

Министр добавил, что Украина остается одним из ключевых гарантов продовольственной безопасности.

"Особенно, что касается экспорта зерновых в страны Африки и Азии. С начала работы Украинского коридора почти 28 млн. тонн грузов получили 42 страны, из которых 19 млн. тонн – это зерновые и масличные", - сообщил Кубраков.

Украина планирует увеличить объемы экспорта морским коридором на четверть

За шесть месяцев работы временного морского коридора Украина отгрузила на экспорт более 22 млн тонн грузов. С августа им воспользовались более 700 судов.

"Модернизация как самих портов, так и сопутствующей инфраструктуры - сети автомобильных дорог и железной дороги - при надлежащей составляющей безопасности позволит увеличить объемы по меньшей мере на четверть", - заявлял Кубраков.

Как сообщал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, в январе Украина смогла выйти на довоенные объемы экспорта временным морским коридором и приблизиться к показателям, которые были до полномасштабного вторжения по общему объему экспорта.

Напомним, в июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.

Украина в ответ создала временный «гуманитарный коридор» для грузовых судов, которые движутся к морским портам Украины. При этом военные сообщают, что в течение маршрутов сохраняется минная опасность и угроза обстрелов со стороны Российской Федерации.