В прошлом году "Укрзализныця" увеличила объем контейнерных перевозок на 12%, до 102 тыс. контейнеров, а объем перевозок в двадцатифутовом эквиваленте вышел на уровень 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что в 2023 году была усовершенствована и оптимизирована работа филиала "Центр транспортного сервиса "Лески". Объем грузопереработки на филиале в 2023 году вырос на 8% - до 1,448 млн тонн. Вагоны на фитинговых платформах этого филиала1 грузов.

В УЗ отметили, что около половины всех грузов, перевозимых компанией, составляет аграрная продукция. Маршруты контейнерных перевозок охватывают не только внутренние направления, но и внешние, в частности морских портов Констанца и Гданьск.

В течение 2023 года компания предоставила услуги по экспедированию более 35,5 тысяч контейнеров.

Как рассказал Тимофей Мураховский, директор по коммерческой работе и логистике АО "Укрзализныця", филиал "Лески" расширяет свои возможности, включая строительство интермодального терминала на станции Ковель-Лески для перегрузки грузов между разными типами путей.

Кроме того, "Укрзалізниця" развивает интермодальные, мультимодальные и комбинированно-интермодальные перевозки. Компания увеличила количество фитинговых платформ, улучшила использование вагонного парка и ввела новые сервисы для клиентов, включая цифровой интерфейс для упрощения работы с грузовыми перевозками.

УЗ построила более 500 грузовых вагонов

Добавим, что используя собственные производственные возможности в 2023 году "Укрзализныця" построила 528 грузовых вагонов, что стало самым высоким показателем за последние пять лет.

Компания запустила производство экспериментального образца зерновоза и приступила к серийному изготовлению. думпкарей и 50 хоппер -дозаторов. Также было собрано 427 фитинговых платформ .

В этом году УЗ планирует увеличить объемы капитального ремонта локомотивов и электропоездов на своих заводах на 15 и 8% соответственно, расширить производство щебня за счет заказов от посторонних заказчиков, а также освоить новые продукты и технологии.

Кроме того, "Укрзализныця" разработала зерновоз на собственных мощностях, который эффективно приспособлен для эксплуатации на путях шириной 1520 и 1435 мм. Большая часть комплектующих и материалов для этого зерновоза производится в Украине.

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