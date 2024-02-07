USAID приобрел 85 вагонов-зерновозов для одного из крупнейших экспортеров украинского зерна

В рамках проекта "Экономическая поддержка Украины" агентство США по международному развитию USAID совершило покупку 85 вагонов-зерновозов для компании "Louis Dreyfus" (LDC), которая является одним из ведущих экспортеров украинского зерна и масличных культур среди международных компаний.

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Об этом сообщила пресс-служба USAID.

Первые двадцать вагонов уже были доставлены в элеватор компании. Там рассчитывают, что использование этих дополнительных вагонов позволит ежегодно увеличить объемы экспорта зерна на 110 000 тонн, а также расширить регионы сбыта, включая те, из которых ранее не производился вывоз зерна.

Благодаря вагонам, предоставленным проектом USAID, компания сможет улучшить условия закупок, что окажет положительное влияние на местных фермеров.

Компания реализует зерновые культуры в страны Азии, Африки и Европы. Эта инициатива входит в состав Аграрной устойчивости в Украине (АГРИ-Украина), которая внедряется USAID с целью смягчения последствий глобального продовольственного кризиса, усугубленного войной России против Украины.

Представительство "Louis Dreyfus" в Украине владеет 660 вагонами, часть из которых расположена на временно оккупированных территориях.

Напомним, ранее USAID закупил 50 вагонов-хопперов, каждый из которых может перевозить до 70 тонн зерна для нужд компании "Нибулон".

"Укрзализныця" и американская девелоперская компания DAI Global LLC подписали меморандум по реализации проекта международной технической помощи "Экономическая поддержка Украины", финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID). Он предполагает развитие экспорта украинского зерна железнодорожным транспортом.