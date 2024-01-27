- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выделит $290 млн для поддержки украинского агросектора
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) объявила о намерениях привлечь около $290 млн. для поддержки украинских аграриев. Из них $150 млн будут назначены на оперативное реагирование, а $138 млн – на среднесрочное развитие.
Об этом сообщила пресс-служба организации, передает "Интерфакс".
Решение было принято по итогам встречи ФАО, аграрных министров стран G7, а также министров сельского хозяйства Грузии и Молдовы.
Согласно сообщению, ожидается, что финансирование реагирования на чрезвычайные ситуации позволит удовлетворить срочные нужды более 800 тыс. сельских жителей Украины в 2024 году.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В пресс-службе отметили, что обсуждения на встрече касались анализа имеющихся вызовов и определения немедленных и краткосрочных потребностей до 2030 года в секторе продовольствия и сельского хозяйства с учетом требований вступления в ЕС для Грузии, Молдовы и Украины. Особый акцент поставили на сохранении роли Украины как ключевого игрока в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.
Главный экономист ФАО Максим Тореро презентовал план быстрого реагирования ФАО для Украины в 2024 году и Стратегию развития ФАО для Украины (2024-2027). В этих документах акцентировалось внимание на том, что ФАО будет способствовать повышению конкурентоспособности агропродовольственного сектора Украины, популяризации комплексного управления ландшафтами устойчивого сельхозпроизводства, гармонизации украинского агросектора со стандартами Европейского Союза.
В ФАО сообщили, что с момента эскалации войны в Украине в феврале 2022 года более 185 тыс. сельских семей получили в рамках поддержки семена овощей, корма для животных, птицу, ваучеры и денежную помощь. Также было предоставлено оборудование для временного хранения зерна, семян зерновых и генераторы для 10 тысяч фермеров.
Вместе с тем при содействии партнеров ФАО в 2023 году переместило Украинский генетический банк растений с востока страны, открыло лаборатории для поддержки экспорта зерна на приграничных объектах, разработало схему грантов на западе Украины для помощи малым производителям в развитии цепочек добавленной стоимости и т.д.
Ранее сообщалось, что ФАО поддержит фермеров Херсонской области модульными зернохранилищами. Позже программу безвозмездных модульных зернохранилищ расширили еще на 2 области Украины – Николаевскую и Харьковскую. Заявку на это можно подать через ГАР до 4 февраля 2024 года.
Напомним, программа USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО) также поддержит украинские предприятия, оказывающие услуги по сушке, хранению и доработке зерновых и технических культур. По программе предусмотрено 10-15 проектов софинансирования, с бюджетом от 18 до 36 млн грн каждый.
Фото: ua.depositphotos.com