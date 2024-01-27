Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выделит $290 млн для поддержки украинского агросектора

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) объявила о намерениях привлечь около $290 млн. для поддержки украинских аграриев. Из них $150 млн будут назначены на оперативное реагирование, а $138 млн – на среднесрочное развитие.

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Об этом сообщила пресс-служба организации, передает "Интерфакс".

Решение было принято по итогам встречи ФАО, аграрных министров стран G7, а также министров сельского хозяйства Грузии и Молдовы.

Согласно сообщению, ожидается, что финансирование реагирования на чрезвычайные ситуации позволит удовлетворить срочные нужды более 800 тыс. сельских жителей Украины в 2024 году.

В пресс-службе отметили, что обсуждения на встрече касались анализа имеющихся вызовов и определения немедленных и краткосрочных потребностей до 2030 года в секторе продовольствия и сельского хозяйства с учетом требований вступления в ЕС для Грузии, Молдовы и Украины. Особый акцент поставили на сохранении роли Украины как ключевого игрока в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

Главный экономист ФАО Максим Тореро презентовал план быстрого реагирования ФАО для Украины в 2024 году и Стратегию развития ФАО для Украины (2024-2027). В этих документах акцентировалось внимание на том, что ФАО будет способствовать повышению конкурентоспособности агропродовольственного сектора Украины, популяризации комплексного управления ландшафтами устойчивого сельхозпроизводства, гармонизации украинского агросектора со стандартами Европейского Союза.

В ФАО сообщили, что с момента эскалации войны в Украине в феврале 2022 года более 185 тыс. сельских семей получили в рамках поддержки семена овощей, корма для животных, птицу, ваучеры и денежную помощь. Также было предоставлено оборудование для временного хранения зерна, семян зерновых и генераторы для 10 тысяч фермеров.

Вместе с тем при содействии партнеров ФАО в 2023 году переместило Украинский генетический банк растений с востока страны, открыло лаборатории для поддержки экспорта зерна на приграничных объектах, разработало схему грантов на западе Украины для помощи малым производителям в развитии цепочек добавленной стоимости и т.д.

Ранее сообщалось, что ФАО поддержит фермеров Херсонской области модульными зернохранилищами. Позже программу безвозмездных модульных зернохранилищ расширили еще на 2 области Украины – Николаевскую и Харьковскую. Заявку на это можно подать через ГАР до 4 февраля 2024 года.

Напомним, программа USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО) также поддержит украинские предприятия, оказывающие услуги по сушке, хранению и доработке зерновых и технических культур. По программе предусмотрено 10-15 проектов софинансирования, с бюджетом от 18 до 36 млн грн каждый.

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