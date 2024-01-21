Программу безвозмездных модульных зернохранилищ расширили еще на 2 области Украины

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) расширила программу поддержки украинских аграриев через предоставление модульных зернохранилищ.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что сельхозпроизводители из Херсонской, а теперь также из Николаевской и Харьковской областей могут подать заявку через ДАР до 4 февраля 2024 года.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) также продлила регистрацию на получение модульных зернохранилищ для фермеров Херсонской области.

Кто может подать заявку

Для участия в программе фермерам необходимо иметь не менее 100 га земель в официальной обработке в указанных областях и использовать полученные хранилища для хранения собственно выращенной продукции.

Преимущество при отборе заявок будет предоставляться предприятиям, устанавливающим модульные зернохранилища на территории Николаевской, Харьковской или Херсонской областей.

"В рамках регистрации для Херсонской области, которая началась 4 января 2024 года в ДАР, уже подали заявки 114 агропроизводителей. Ожидается, что в рамках инициативы будет распределено 244 модульных зернохранилищ. Вместимость предоставленных единиц хранения будет зависеть от площади пахотных земель в выбранных областях, и будет составлять 300, 500 или 1000 тонн", - отмечают в Минагрополитики.

Там добавляют, что хозяйства, возделывающие от 100 до 199 га земли в указанных областях, смогут получить модульное зернохранилище вместимостью 300 тонн; хозяйства, возделывающих от 200 до 399 га земли – зернохранилище вместимостью 500 тонн; и хозяйства, которые возделывают более 400 га земли, смогут получить модульное зернохранилище вместимостью 1000 тонн.

Заявки принимаются до 4 февраля 2024г. После обработки и анализа всех полученных заявок, участники программы получат подтверждение помощи через ГАР и будут уведомлены о времени доставки.

"Из-за ограниченного количества модульных единиц хранения заполнения и подачи заявки не является гарантией поддержки и зависит от критериев оценки и окончательного решения ФАО", - отмечают в Минагрополитики.

Аграрии могут получить средства на развитие элеваторных мощностей

Напомним, программа USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО) поддержит украинские предприятия, оказывающие услуги по сушке, хранению и доработке зерновых и технических культур. По программе предусмотрено 10-15 проектов софинансирования, с бюджетом от 18 до 36 млн. грн. каждый.

Проекты увеличат объемы и время хранения зерновых и технических культур, что позволит агропроизводителям получать необходимые услуги своевременно и в нужном объеме.

Полное описание технического задания и подать заявку смотрите по ссылке.