Украинские фермеры получат от ООН модульные зернохранилища: заявку нужно подать до 21 января

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН поддержит фермеров Херсонской области модульными зернохранилищами. Заявку на получение поддержки необходимо подать через Государственный аграрный реестр до 21 января 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины объявляют о начале регистрации для получения модульных зернохранилищ емкостью 300, 500 и 1000 тонн. Эта инициатива является частью Стратегии поддержки хранения зерна, реализуемой при щедрой финансовой поддержке Канады, Японии и австралийской благотворительной организации "Minderoo Foundation", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после успеха предыдущих программ, когда украинским фермерам оказывалась помощь в виде зерновых рукавов и вспомогательного оборудования в течение 2022 и начале 2023 года, ФАО теперь готова предоставить долгосрочные решения. Они заключаются в том, что основное внимание будет теперь сосредоточено на поддержке малых и средних фермерских хозяйств Херсонщины.

Эта инициатива имеет решающее значение для обеспечения мощностями для хранения украинских зерновых и масличных производителей, особенно работающих в наиболее пострадавшей Херсонской области. Долгосрочное влияние будет способствовать поддержанию глобальных поставок продовольствия, укреплению продовольственной безопасности и защиты средств к существованию как на уровне домохозяйств, так и на национальном уровне", – подчеркнул Пьер Вотье, глава офиса ФАО в Украине.

ФАО и Минагрополитики намерены распределить в общей сложности 244 модульных хранилища. Они станут доступными для сельхозпроизводителей, возделывающих земли в Херсонской области. Распределение модульных единиц для хранения будет определено на основании количества полученных заявок и части обрабатываемой земли.

Для участия в программе фермеры должны иметь более 100 гектаров земли в Херсонской области в официальной обработке. Полученную технику нужно будет использовать для хранения собственной собранной продукции.

Заявки принимаются в течение трех недель до 21 января 2024 года. После их обработки и анализа участники программы получат подтверждение помощи через ГАР и будут поставлены в известность о времени доставки.

Из-за ограниченного количества модульных единиц хранения заполнение и подача заявки не является гарантией поддержки и зависит от критериев оценки и окончательного решения ФАО.

Напомним, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) объявила о старте приема заявок на второй цикл грантовой программы, реализуемой при финансовой поддержке Европейского Союза.

Эта инициатива направлена на поддержку восстановления украинских фермеров, сталкивающихся с проблемами, осложненными влиянием войны на агробизнес.

Общая сумма грантовой поддержки составляет $1,73 млн. Самые популярные инвестиции включают в себя приобретение тракторов, солнечных панелей, специализированного производственного и перерабатывающего оборудования для соответствующей цепочки добавленной стоимости.

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