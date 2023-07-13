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Украинские аграрии бесплатно получат минудобрения для осенней посевной
Правительство США через программу USAID АГРО бесплатно предоставит минеральные удобрения украинским агропроизводителям на осеннюю посевную кампанию. Всего раздадут 12 тонн удобрений.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Отмечается, что регистрация на получение помощи уже началась в Государственном аграрном реестре (ГАР). Заявки принимаются исключительно через ДАР, в разделе "Доступные программы" - "Удобрения NPK от USAID АГРО, 2023".
Регистрация будет продолжаться до истощения плановых объемов удобрений.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Каждый участник программы сможет получить 1 тонну нитроаммофоски (NPK 16:16:16/15:15:15) для основного и припосевного внесения. В общей сложности украинским агропроизводителям передадут 12 тыс тонн удобрений.
Кто сможет получить удобрения
Получить помощь могут агропроизводители, которые:
- имеют в возделывании от 5 до 500 га в любой области Украины (за исключением временно оккупированных территорий),
- выращивают зерновые или масличные культуры,
- зарегистрированы как юридические лица или физические лица-предприниматели, в частности семейные фермерские хозяйства.
Также 20 июля 2023 г. Программа USAID АГРО проведет открытый вебинар об условиях и получении помощи.
"До войны Украина обеспечивала внутренние потребности в азотных удобрениях на 75%. Однако в связи с полномасштабным вторжением производство сократилось из-за логистических проблем, разрыва производственных цепей и роста стоимости сырья. Это ограничило доступ микро, малых и средних фермеров к удобрениям. USAID поможет агропроизводителям обеспечить свои хозяйства необходимыми удобрениями осенью и продолжать работу на следующий год", - подчеркивают в МинАПК.
Там добавляют, что предоставление минеральных удобрений для агропроизводителей является частью более масштабных мероприятий Программы USAID АГРО в рамках Инициативы поддержки устойчивости агросектора (Agriculture Resilience Initiative) – AGRI-Украина.
В 2022 году USAID положил начало Инициативе в ответ на общемировой продовольственный кризис, который усугубляется вследствие развязанной Россией войны.
Весной 2023 более 8200 украинских агропроизводителей уже получили от USAID более 6300 тонн удобрений, а также семена для посева более 48,300 гектаров подсолнечника и 15,000 гектаров кукурузы.
"Эти меры способствуют укреплению всего агросектора и помогают сохранить его потенциал как одного из главных двигателей роста украинской экономики", - отмечают в МинАПК.
Заметим, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предоставит поддержку украинским фермерам во время осенней посевной. Аграрии могут получить 2 тонны озимых семян.
Источник фото: ua.depositphotos.com