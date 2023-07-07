В Украине собрали первый миллион тонн зерна нового урожая

Аграрии 12 областей начали уборку ранних зерновых и зернобобовых культур. По состоянию на 6 июля уже собрано 1,024 млн. т зерновых и зернобобовых культур на площади 308,2 тыс. га.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что урожай собрали с 3% посевных площадей и при урожайности 33,2 ц/га уже намолочено 1 млн 24 тыс. тонн зерна:

ячменя – 235 тыс. га (16%) при урожайности 34,3 ц/га намолочено 805,8 тыс. тонн;

пшеницы – 51,4 тыс. га (1%) при урожайности 33,5 ц/га намолочено 172 тыс. тонн;

гороха – 21,7 тыс. га (15%) при урожайности 21,1 ц/га намолочено 45,8 тыс. тонн.

"По уборке зерновых лидируют сельхозтоваропроизводители Николаевщины, которые обмолотили 118 тыс. га (19%), а больше всего намолотили в Одесской области - 468,8 тыс. тонн", - отметили в МинАПК.

Там добавили, что сельхозтоваропроизводители 5 областей приступили к сбору озимого рапса, который обмолочено на площади 47,7 тыс. га (3%) и намолочено 86,2 тыс. тонн семян при урожайности 18,1 ц/га.

Напомним, Украинская зерновая ассоциация прогнозирует, что в 2023 году в Украине соберут 24,4 млн тонн пшеницы в сыром весе или 23,5-24 млн. тонн в весе после доработки.

В целом, по предварительным прогнозам, в этом году урожай зерновых и зернобобовых культур составит 45 млн. тонн.

Как сообщил аналитик масличных культур трейдинговой компании Barva Invest Андрей Новоселов в комментарии для издания Delo.ua, Украина будет иметь урожай пшеницы на уровне 17,4 млн тонн, ячменя – 4,5 млн тонн, рапса – 3,8 млн тонн.

Источник фото: ua.depositphotos.com