Украинские фермеры получат от ООН семена зерновых для осенней посевной

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) окажет поддержку украинским фермерам во время осенней посевной. Аграрии могут получить 2 тонны озимых семян.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что ФАО при финансовой поддержке правительств Японии и Норвегии реализует программу поддержки малых фермеров во время осенней посевной кампании 2023 года.

Кто сможет получить семена

Программа реализуется в девяти наиболее пострадавших от войны областях Украины, а именно в Сумской, Черниговской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

В рамках программы каждый избранный фермер получит 2 тонны семян озимых культур, достаточных для засева 10 гектаров земли. Заявители могут выбрать одну из двух озимых культур: пшеницу или ячмень.

"В программе могут участвовать только физические лица-предприниматели и физические лица, осуществляющие свою деятельность в вышеупомянутых областях и владеющие или арендующие сельскохозяйственные угодья площадью от 5 до 100 гектаров", - отмечают в МинАПК.

Там обращается внимание, что участие в этой программе зависит от своевременного финансирования со стороны партнеров и доступности семян от местных поставщиков. Подача заявки по этой программе не гарантирует, что помощь будет предоставлена.

Заявки на участие в программе принимаются через Государственный аграрный реестр (ГАР) до 20 июля 2023 года.

Отметим, что недавно Правительство приняло постановление, которое будет способствовать установлению четкого и прозрачного механизма процедуры сертификации семян и посадочного материала.

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