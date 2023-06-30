Аграрии трех регионов собирают урожай озимых культур

Аграрии Одесской, Николаевской и Днепропетровской областей начали сбор озимых культур, а именно ячменя, пшеницы и гороха.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что сбор произведен на площади 66,2 тыс. га при урожайности 32,8 ц/га. Нового урожая намолочено 216,9 тыс. тонн зерна, а именно:

Озимого ячменя – 205,5 тыс. тонн, обмолочено – 61,5 тыс. га при урожайности – 33,5 ц/га,

Гороха – 7,6 тыс. тонн, обмолочено – 3,6 тыс. га при урожайности – 21,1 ц/га,

Озимой пшеницы – 3,8 тыс. тонн, обмолочено – 1,1 тыс. га при урожайности – 34,5 ц/га.

"По сбору зерновых и зернобобовых культур лидируют сельхозтоваропроизводители Одесщины, которые обмолотили 37,4 тыс. га. Что касается уровня урожайности, то впереди Николаевщина с показателем 34,7 ц/га", - подчеркнули в МинАПК.

Там добавляют, что аграрии Одесщины приступили к уборке рапса, они обмолотили 0,7 тыс. га и намолотили 0,9 тыс. тонн семян при урожайности 12,9 ц/га.

Напомним, Украинская зерновая ассоциация прогнозирует, что в 2023 году в Украине соберут 24,4 млн. тонн пшеницы в сыром весе или 23,5 - 24 млн. тонн в весе после доработки.

В целом, по предварительным прогнозам, в этом году урожай зерновых и зернобобовых культур составит 45 млн тонн.