Аграрії трьох регіонів збирають врожай озимих культур

Аграрії Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей розпочали збирання озимих культур, а саме ячменю, пшениці та гороху.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що збір проведено на площі 66,2 тис. га при врожайності 32,8 ц/га. Нового врожаю намолочено 216,9 тис. тонн зерна, а саме:

Озимого ячменю – 205,5 тис. тонн, обмолочено — 61,5 тис. га при врожайності — 33,5 ц/га,

Гороху – 7,6 тис. тонн, обмолочено — 3,6 тис. га при врожайності — 21,1 ц/га,

Озимої пшениці – 3,8 тис. тонн, обмолочено — 1,1 тис. га при врожайності — 34,5 ц/га.

"Зі збирання зернових та зернобобових культур лідирують сільгосптоваровиробники Одещини, які обмолотили 37,4 тис. га. Щодо рівня врожайності, то попереду Миколаївщина з показником 34,7 ц/га", - підкреслили в МінАПК.

Там додають, що також аграрії Одещини приступили до збирання ріпаку, вони обмолотили 0,7 тис. га й намолотили 0,9 тис. тонн насіння при врожайності 12,9 ц/га.

Нагадаємо, Українська зернова асоціація прогнозує, що в 2023 році в Україні зберуть 24,4 млн тонн пшениці в сирій вазі чи 23,5-24 млн тонн у вазі після доробки.

Загалом, за попередніми прогнозами, цього року врожай зернових та зернобобових культур становитиме 45 млн тонн.