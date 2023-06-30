Україна в цьому сезоні експортувала майже на 10% більше зерна - УЗА

Україна за 2022/2023 маркетинговий рік, що триває з 1 липня по 31 червня, експортувала загалом 58,5 млн тонн сільгоспкультур, що на 9,1% перевищує показники минулого сезону, коли експортувати вдалось 53,6 млн тонн. Про це повідомив голова Української зернової асоціації (УЗА) Микола Гобачьов на прес-конференції в Києві.

За його словами, загальний врожай ключових сільгоспкультур в 2022/2023 році склав 73,8 млн тонн, або на 30,6% менше за довоєнні 106,4 млн тонн.

В розрізі культур ситуація з експортом в нинішньому сезоні виглядає наступним чином:

пшениці експортовано на 9,2% більше - 17 млн тонн ;

більше - ; кукурудзи - 29,5 млн тонн (+ 25,5% );

(+ ); ячменю - 2,7 млн тонн (в 2,12 рази менше);

(в менше); рапсу - 3,4 млн тонн ( +26% );

( ); насіння соняшника - 2,25 млн тонн (в 2,13 рази більше);

(в більше); соєвих бобів - 3,3 млн тонн (в 3 рази більше)

Крім того, в нинішньому сезоні вироблено 11,9 млн тонн соняшникової олії (+19%) до минулого сезону, а також 1,3 млн тонн соєвої олії (-13,3%).

Таблиця з показниками врожаю і експорту сільгоспкультур, а також прогнозом на 2023/2024 МР. Джерело: презентація УЗА.

Микола Гобачьов озвучив і прогнози на наступний 2023/2024МР, в якому очікується скорочення загального врожаю на 6,3% - до 69,1 млн тонн, тоді як його експорт знизиться майже на чверть (23,4%) - до 44,8 млн тонн.

За даними УЗА, врожай основних сільгоспкультур в Україні в 2022/2023 МР через російське воєнне вторгнення і тимчасову окупацію частини територій скоротився до рівня 2014/2015 МР - 69,1 млн тонн проти 69,3 млн тонн.