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Україна в цьому сезоні експортувала майже на 10% більше зерна - УЗА
Україна за 2022/2023 маркетинговий рік, що триває з 1 липня по 31 червня, експортувала загалом 58,5 млн тонн сільгоспкультур, що на 9,1% перевищує показники минулого сезону, коли експортувати вдалось 53,6 млн тонн. Про це повідомив голова Української зернової асоціації (УЗА) Микола Гобачьов на прес-конференції в Києві.
За його словами, загальний врожай ключових сільгоспкультур в 2022/2023 році склав 73,8 млн тонн, або на 30,6% менше за довоєнні 106,4 млн тонн.
В розрізі культур ситуація з експортом в нинішньому сезоні виглядає наступним чином:
- пшениці експортовано на 9,2% більше - 17 млн тонн;
- кукурудзи - 29,5 млн тонн (+25,5%);
- ячменю - 2,7 млн тонн (в 2,12 рази менше);
- рапсу - 3,4 млн тонн (+26%);
- насіння соняшника - 2,25 млн тонн (в 2,13 рази більше);
- соєвих бобів - 3,3 млн тонн (в 3 рази більше)
Крім того, в нинішньому сезоні вироблено 11,9 млн тонн соняшникової олії (+19%) до минулого сезону, а також 1,3 млн тонн соєвої олії (-13,3%).Підписуйтесь на наш Telegram канал
Микола Гобачьов озвучив і прогнози на наступний 2023/2024МР, в якому очікується скорочення загального врожаю на 6,3% - до 69,1 млн тонн, тоді як його експорт знизиться майже на чверть (23,4%) - до 44,8 млн тонн.
За даними УЗА, врожай основних сільгоспкультур в Україні в 2022/2023 МР через російське воєнне вторгнення і тимчасову окупацію частини територій скоротився до рівня 2014/2015 МР - 69,1 млн тонн проти 69,3 млн тонн.