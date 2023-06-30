АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Бізнес
Дата публікації

Україна в цьому сезоні експортувала майже на 10% більше зерна - УЗА

Україна в цьому сезоні експортувала майже на 10% більше зерна - УЗА

Україна за 2022/2023 маркетинговий рік, що триває з 1 липня по 31 червня, експортувала загалом 58,5 млн тонн сільгоспкультур, що на 9,1% перевищує  показники минулого сезону, коли експортувати вдалось 53,6 млн тонн. Про це повідомив голова Української зернової асоціації (УЗА) Микола Гобачьов на прес-конференції в Києві.  

За його словами, загальний врожай ключових сільгоспкультур в 2022/2023 році склав 73,8 млн тонн, або на 30,6% менше за довоєнні 106,4 млн тонн

В розрізі культур ситуація з експортом в нинішньому сезоні виглядає наступним чином: 

  • пшениці експортовано на 9,2% більше - 17 млн тонн;
  • кукурудзи - 29,5 млн тонн (+25,5%);
  • ячменю - 2,7 млн тонн2,12 рази менше); 
  • рапсу - 3,4 млн тонн (+26%);
  • насіння соняшника - 2,25 млн тонн2,13 рази більше);
  • соєвих бобів - 3,3 млн тонн3 рази більше) 

Крім того, в нинішньому сезоні вироблено 11,9 млн тонн соняшникової олії (+19%) до минулого сезону, а також 1,3 млн тонн соєвої олії (-13,3%).

Фото 2 — Україна в цьому сезоні експортувала майже на 10% більше зерна - УЗА
Таблиця з показниками врожаю і експорту сільгоспкультур, а також прогнозом на 2023/2024 МР. Джерело: презентація УЗА. 

Микола Гобачьов озвучив і прогнози на наступний 2023/2024МР, в якому очікується  скорочення загального врожаю на 6,3% - до 69,1 млн тонн, тоді як його експорт знизиться майже на чверть (23,4%) - до 44,8 млн тонн

За даними УЗА, врожай основних сільгоспкультур в Україні в 2022/2023 МР через російське воєнне вторгнення і тимчасову окупацію частини територій скоротився до рівня 2014/2015 МР - 69,1 млн тонн проти 69,3 млн тонн.

Фото 3 — Україна в цьому сезоні експортувала майже на 10% більше зерна - УЗА
Дані по виробництву і експорту Україною врожаю, починаючи з 2001 року. Джерело: презентація УЗА.
Автор:
Олексій Козаченко