Украина в этом сезоне экспортировала почти на 10% больше зерна – УЗА

Украина за 2022/2023 маркетинговый год, который длится с 1 июля по 31 июня, экспортировала в общей сложности 58,5 млн тонн сельхозкультур, что на 9,1% превышает показатели прошлого сезона, в котором удалось экспортировать 53,6 млн тонн. Об этом сообщил глава Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Гобачев на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, общий урожай ключевых сельхозкультур в 2022/2023 году составил 73,8 млн тонн, или на 30,6% меньше довоенных 106,4 млн тонн.

В разрезе культур ситуация с экспортом в нынешнем сезоне выглядит следующим образом:

пшеницы экспортировано на 9,2% больше – 17 млн тонн ;

больше – ; кукурузы - 29,5 млн тонн (+ 25,5% );

(+ ); ячменя – 2,7 млн тонн (в 2,12 раза меньше);

(в меньше); рапса - 3,4 млн тонн ( +26% );

( ); семена подсолнечника – 2,25 млн тонн (в 2,13 раза больше);

(в больше); соевых бобов – 3,3 млн тонн (в 3 раза больше)

Кроме того, в нынешнем сезоне произведено 11,9 млн тонн подсолнечного масла (+19%) к прошлому сезону, а также 1,3 млн тонн соевого масла (-13,3%).

Таблица с показателями урожая и экспорта сельхозкультур, а также прогнозом на 2023/2024 МГ. Источник: презентация УЗА.

Николай Гобачев озвучил и прогнозы на следующий 2023/2024 МГ, в котором ожидается сокращение общего урожая на 6,3% - до 69,1 млн тонн, тогда как его экспорт снизится почти на четверть (23,4%) – до 44,8 млн тонн .

По данным УЗА, урожай основных сельхозкультур в Украине в 2022/2023 МГ из-за российского военного вторжения и временной оккупации части территорий сократился до уровня 2014/2015 МГ - 69,1 млн тонн против 69,3 млн тонн .