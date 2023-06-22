Кернел остановил экспорт зерновых в ЕС. Масло продолжает отправлять

Агрохолдинг Kernel увеличивает объем железнодорожных перевозок в ЕС. С мая компания вышла на ежемесячный показатель экспорта в 10 тысяч тонн нерафинированного масла, что равно пяти поездам.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в течение предыдущих шести месяцев Kernel отправлял в среднем за границу по три поезда.

"Со словацкими партнерами-перевозчиками направляем масличные потоки в Нидерланды. Рафинированное масло наливом транспортируем железнодорожными цистернами и отгружаем в Польше — около 1,5-2 тыс. тонн в месяц. Мы готовы экспортировать зерновые культуры в Румынию, Литву и Германию", - отметили в пресс-службе Kernel.

Там подчеркнули, что сегодня компания полностью покрывает собственные логистические потребности в вагонах-зерновозах, поэтому может дополнительно развивать коммерческую услугу по предоставлению их в аренду.

"Между тем именно зерновые грузы подвергаются ряду административных ограничений по импорту аграрной продукции в государства-соседи Украины. Кроме того, такая логистика имеет высокую стоимость. Это в совокупности заставило нас приостановить отгрузку зерновых в европейском направлении и искать альтернативу железнодорожному транспорту, который становится экономически необоснованным. ", – утверждает руководитель службы железнодорожной логистики Kernel Михаил Кравченко.

По его словам, сотрудничая с европейскими перевозчиками и терминалами, Kernel получил ценный опыт, позволивший компании модернизировать логистические процессы.

"Увеличиваем объемы экспорта разными логистическими маршрутами, чтобы украинская экономика чувствовала поддержку аграриев", - подчеркнули в Kernel.

Отметим, Kernel является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, ключевым поставщиком сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Свою продукцию Kernel экспортирует более чем в 80 стран мира. Земельный банк компании составлял около 510 000 га. Крупнейшим акционером Kernel является украинский бизнесмен Андрей Веревский.

Напомним, 15 акционеров Kernel Holding ("Кернел"), державших более 21% ценных бумаг компании, 2 мая согласились на соглашение с мажоритарием холдинга Андреем Веревским о продаже своей части.