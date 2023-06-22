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Агро
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Кернел зупинив експорт зернових до ЄС. Олію продовжує відправляти

Кернел зупинив експорт зернових до ЄС. Олію продовжує відправляти
Kernel експортує по п’ять потягів олії до ЄС на місяць. Фото: пресслужба Kernel

Агрохолдинг Kernel збільшує обсяг залізничних перевезень до ЄС. З травня компанія вийшла на щомісячний показник експорт у 10 тисяч тонн нерафінованої олії, що дорівнює п’яти потягам. 

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що протягом попередніх 6 місяців Kernel відправляв у середньому за кордон по три потяги.

"Зі словацькими партнерами-перевізниками направляємо олійні потоки до Нідерландів. Рафіновану олію наливом транспортуємо залізничними цистернами та відвантажуємо у Польщі — близько 1,5-2 тис. тонн на місяць. Ми готові експортувати зернові культури до Румунії, Литви та Німеччини", - зауважили у пресслужбі Kernel.

Там підкреслили, що сьогодні компанія повністю покриває власні логістичні потреби у вагонах-зерновозах, тому має змогу додатково розвивати комерційну послугу з надання їх в оренду.

"Тим часом саме зернові вантажі зазнають низки адміністративних обмежень щодо імпорту аграрної продукції до держав-сусідів України. Крім того, така логістика має високу вартість. Це в сукупності змусило нас призупинити відвантаження зернових у європейському напрямку та шукати альтернативу залізничному транспорту, який стає економічно необґрунтованим", - стверджує керівник служби залізничної логістики Kernel Михайло Кравченко.

За його словами, співпрацюючи з європейськими перевізниками та терміналами, Kernel отримав цінний досвід, що дозволив компанії модернізувати логістичні процеси.

"Збільшуємо обсяги експорту різними логістичними маршрутами, щоб українська економіка відчувала підтримку аграріїв", - підкреслили в Kernel.

Зауважимо, Kernel – найбільший в Україні виробник та експортер соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Свою продукцію Kernel експортує у понад 80 країн світу. Земельний банк компанії становив майже 510 000 га. Найбільшим акціонером Kernel є український бізнесмен Андрій Веревський.

Нагадаємо, 15 акціонерів Kernel Holding ("Кернел"), які тримали понад 21% цінних паперів компанії, 2 травня погодилися на угоду з мажоритарієм холдингу Андрієм Веревським про продаж своєї частини.

Автор:
Світлана Манько