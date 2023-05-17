Посівні площі під ярою пшеницею в Україні сягнуть нового рекорду

В Україні зросли площі посіву ярої пшениці. За попередніми даними, станом на середину травня в країні вже посіяно 247 тис. га цієї культури. Прогнозується, що цей показник сягне до 285 тис. га.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України

Зазначається, що востаннє в Україні під час весняної посівної подібні площі пшениці сіяли 12 років тому.

"До прикладу, у 2013-му році, до початку війни Росії проти України та тимчасової окупації частини наших територій, цей показник становив 160,2 тис. га. У 2021-му - українські аграрії засіяли 192,1 тис. га ярої пшениці", - зауважують у відомстві.

Там додають, що наразі лідером з сівби цієї культури є Дніпропетровщина, там аграрії вже засіяли 32,10 тис. га. Торік найбільше пшениці було посіяно на Тернопільщині – 22,4 тис. га, а в 2021му на Житомирщині - 21,8 тис. га.

"Однак, незважаючи на збільшені площі посіву ярої пшениці, їхня частка становить лише 10% від загальної площі виробництва цієї культури в Україні. Тож таке зростання суттєво не компенсує загальне скорочення посівних площ пшениці у новому сезоні", - підкреслюють у Мінагрополітики.

За попередніми прогнозами, цього року врожай зернових та зернобобових культур становитиме 45 млн тонн, з яких — понад 16,5 млн тонн пшениці.

Такий самий показник щодо врожаю пшениці в Україні у своєму першому агропрогнозі для нового маркетингового сезону 23/24 заклало і Міністерство сільського господарства США.

Там прогнозують, що у 2023 році в порівнянні з попереднім виробництво пшениці зменшиться на 21%, переважно через війну з Росією. На тлі нижчих виробництва, відповідно, очікується і падіння експорту з України.

Зазначимо, за прогнозами Мінагрополітики, цьогоріч Україна зможе засіяти майже стільки ж площ, що й торік. Це дозволить виростити мінімум удвічі більше, ніж споживають українці, а також зберегти експортний потенціал агросектору на рівні попереднього року – понад $ 20 млрд.

Водночас, як прогнозують у відомстві, аграрії збільшать посівні площі під олійними культурами і частково зменшать під зерновими і кукурудзою.

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