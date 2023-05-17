Посевные площади под яровой пшеницей в Украине достигнут нового рекорда

В Украине выросли площади посева яровой пшеницы. По предварительным данным, на середину мая в стране уже посеяно 247 тыс. га этой культуры. Прогнозируется, что этот показатель достигнет 285 тыс. га.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что последний раз в Украине во время весенней посевной подобные площади пшеницы сеяли 12 лет назад.

"К примеру, в 2013 году, до начала войны России против Украины и временной оккупации части наших территорий, этот показатель составлял 160,2 тыс. га. В 2021-м - украинские аграрии засеяли 192,1 тыс. га яровой пшеницы", - отмечают в ведомстве.

Там добавляют, что лидером по севу этой культуры является Днепропетровщина, там аграрии уже засеяли 32,10 тыс. га. В прошлом году больше всего пшеницы было посеяно на Тернопольщине - 22,4 тыс. га, а в 2021-м на Житомирщине - 21,8 тыс. га.

"Однако, несмотря на увеличенные площади посева яровой пшеницы, их доля составляет всего 10% от общей площади производства этой культуры в Украине. Такой рост существенно не компенсирует общее сокращение посевных площадей пшеницы в новом сезоне", - подчеркивают в Минагрополитики.

По предварительным прогнозам, в этом году урожай зерновых и зернобобовых культур составит 45 млн. тонн, из которых — более 16,5 млн. тонн пшеницы.

Такой же показатель по урожаю пшеницы в Украине в своем первом агропрогнозе для нового маркетингового сезона 23/24 заложило и Министерство сельского хозяйства США.

Там прогнозируют, что в 2023 году по сравнению с предыдущим производство пшеницы уменьшится на 21%, преимущественно из-за войны с Россией. Также ожидается и падение экспорта из Украины.

Отметим, по прогнозам Минагрополитики, в этом году Украина сможет засеять почти столько же площадей, что и в прошлом. Это позволит вырастить минимум вдвое больше, чем потребляют украинцы, а также сохранить экспортный потенциал агросектора на уровне предыдущего года – более $20 млрд.

В то же время, как прогнозируют в ведомстве, аграрии увеличат посевные площади под масличными культурами и частично убавят под зерновыми и кукурузой.

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