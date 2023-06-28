Урожай пшениці у 2023 році досягне 24 млн тонн — прогноз

Українська зернова асоціація з посиланням на власне опитування серед агровиробників прогнозує, що в 2023 році в Україні зберуть 24,4млн тонн пшениці в сирій вазі чи 23,5-24 млн тонн у вазі після доробки.

Про це повідомила пресслужба УЗА.

В асоціації зауважують, що такий показник перевищує ринкові очікування, які наразі досягають 15,6-18 млн тонн. Основна причина — краща врожайність, чого вдасться досягти за рахунок дотримання технологій, внесення добрив тощо. Також значення має земельний банк.

Опитування показало, що господарства з площею пшениці вище 500 га матимуть кращу врожайність. Найнижча урожайність очікується у господарств менше 100 га.

В середньому прогнозується, що врожайність досягатиме 3-8 т/га. Більшість господарств (64%) очікує, що врожайність перевищить 5т/га. Найбільш оптимістично налаштовані господарства заходу та півдня країни, найгірші очікування – на півночі. Середньозважений показник врожайності складає 5,46 т/га.

Аграрії розповіли, що вдаються до різних заходів задля підвищення врожайності. 81% господарств використовували ЗЗР за технологією, але відмічали перехід з брендових хімікатів до дешевших генериків. Водночас 19% виробників були вимушені скоротити обробіток ЗЗР через нестачу вологи.

Загалом, за попередніми прогнозами, цього року врожай зернових та зернобобових культур становитиме 45 млн тонн.

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