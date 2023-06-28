Урожай пшеницы в 2023 году достигнет 24 млн тонн - прогноз

Украинская зерновая ассоциация со ссылкой на собственный опрос среди агропроизводителей прогнозирует, что в 2023 году в Украине соберут 24,4 млн тонн пшеницы в сыром весе или 23,5-24 млн тонн в весе после доработки.

Об этом сообщила пресс-служба УЗА.

В ассоциации отмечают, что такой показатель превышает рыночные ожидания, которые достигают 15,6-18 млн тонн. Основная причина – лучшая урожайность, чего удастся достичь за счет соблюдения технологий, внесения удобрений и т.д. Также значение имеет земельный банк.

Опрос показал, что хозяйства с площадью пшеницы выше 500 га будут иметь лучшую урожайность. Самая низкая урожайность ожидается в хозяйствах менее 100 га.

В среднем прогнозируется, что урожайность будет достигать 3-8 т/га. Большинство хозяйств (64%) ожидают, что урожайность превысит 5т/га. Наиболее оптимистично настроены у хозяйств запада и юга страны, самые плохие ожидания – на севере. Средневзвешенный показатель урожайности составляет 5,46 т/га.

Аграрии рассказали, что принимают различные меры для повышения урожайности. 81% хозяйств использовали СЗР по технологии, но отмечали переход из брендовых химикатов к более дешевым генерикам. В то же время 19% производителей были вынуждены сократить обработку СЗР из-за нехватки влаги.

В целом, по предварительным прогнозам, в этом году урожай зерновых и зернобобовых культур составит 45 млн тонн.

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