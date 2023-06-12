USDA улучшило прогноз урожая и экспорта украинской пшеницы и кукурузы

Департамент сельского хозяйства США (USDA) обновил мировой прогноз баланса основных сельскохозяйственных культур на 2023/24 маркетинговый год, в котором увеличил показатели производства и экспорта украинской пшеницы и кукурузы.

Об этом сообщает пресс-служба "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ).

Согласно обновленным прогнозам USDA, в 2023/24 МГ показатели Украины по производству пшеницы и кукурузы увеличатся на 1,0 млн т до 17,5 млн т и на 2,5 млн т до 24,5 млн т, соответственно, по сравнению с прогнозом месяц назад.

При этом показатели экспорта пшеницы и кукурузы также увеличились: на 0,5 млн т до 10,5 млн т и на 2,5 млн т до 19,0 млн т соответственно.

Мировые прогнозы по пшенице на 2023/24 годы предполагают увеличение производства, торговли, потребления и конечных запасов по сравнению с предыдущим прогнозом.

Прогнозируется увеличение мирового производства пшеницы на 10,2 млн т до 800,2 млн т за счет увеличения производства Россией (+3,5 млн т до 85,0 млн т), Индией (+3,5 млн т до 113,5 млн т т), ЕС (+1,5 млн т до 140,5 млн т) и Украиной (+1,0 млн т до 17,5 млн т). Такое увеличение производства происходит за счет более благоприятных погодных условий.

Мировая торговля зерном вырастет на 2,6 млн т до 212,6 млн т за счет увеличения экспорта РФ (+1 млн т до 46,5 млн т), ЕС (+0,5 млн т до 38,5 млн т), Индией (+0,5 млн т до 1 млн т) и Украиной (+0,5 млн т до 10,5 млн т).

При этом глобальные конечные запасы на 2023/24 МГ увеличены на 6,4 млн т до 270,7 млн т, преимущественно благодаря увеличению для Индии, России и ЕС.

На мировом рынке кукурузы в 2023/24 МГ предполагается рост производства и торговли, а также увеличение конечных запасов. Все эти изменения, в основном, связаны с изменениями на украинском рынке, где прогнозируется рост производства кукурузы, а также ее экспорта. Ожидается увеличение мирового производства на 3,2 млн т до 1222,8 млн т и увеличение мировых объемов экспорта на 2,5 млн т больше до 197,8 млн т.

Прогнозируемые мировые конечные запасы кукурузы ожидают на уровне 314,0 млн т, что на 1,1 млн т больше по сравнению с прогнозом в прошлом месяце.

Заметим, по предварительным прогнозам Минагрополитики, в этом году урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине составит 45 млн. тонн, из которых — более 16,5 млн. тонн пшеницы.

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