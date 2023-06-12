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USDA покращило прогноз урожаю та експорту української пшениці та кукурудзи

USDA покращило прогноз урожаю та експорту української пшениці та кукурудзи
На світовому ринку кукурудзи в 2023/24 МР передбачається зростання виробництва та торгівлі. Фото: Depositphotos

Департамент сільського господарства США (USDA) оновив світовий прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2023/24 маркетинговий рік, у якому збільшив показники виробництва та експорту української пшениці і кукурудзи.

Про це повідомляє пресслужба "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ).

Згідно оновлених прогнозів USDA, в 2023/24 МР показники України щодо виробництва пшениці та кукурудзи збільшаться в на 1,0 млн т до 17,5 млн т та на 2,5 млн т до 24,5 млн т, відповідно, в порівнянні з прогнозом місяць тому.

При цьому, показники експорту пшениці та кукурудзи також збільшилися: на 0,5 млн т до 10,5 млн т та на 2,5 млн т до 19,0 млн т, відповідно.

Світові прогнози щодо пшениці на 2023/24 роки передбачають збільшення виробництва, торгівлі, споживання та кінцевих запасів порівняно з попереднім прогнозом. 

Прогнозується збільшення світового виробництва пшениці на 10,2 млн т до 800,2 млн т за рахунок збільшення виробництва Росією (+3,5 млн т до 85,0 млн т), Індією (+3,5 млн т до 113,5 млн т), ЄС (+1,5 млн т до 140,5 млн т) та Україною (+1,0 млн т до 17,5 млн т). Таке збільшення виробництва відбувається за рахунок більш сприятливих погодних умов.

Світова торгівля зерном зросте на 2,6 млн т до 212,6 млн т за рахунок збільшення експорту РФ (+1 млн т до 46,5 млн т), ЄС (+0,5 млн т до 38,5 млн т), Індією (+0,5 млн т до 1 млн т) та Україною (+0,5 млн т до 10,5 млн т). 

При цьому, глобальні кінцеві запаси на 2023/24 МР збільшено на 6,4 млн т до 270,7 млн т, переважно завдяки збільшенню для Індії, Росії та ЄС.

На світовому ринку кукурудзи в 2023/24 МР передбачається зростання виробництва та торгівлі, а також збільшення кінцевих запасів. Всі ці зміни в основному пов’язані зі змінами на українському ринку, де прогнозується зростання виробництва кукурудзи, а також її експорту. Очікується збільшення світового виробництва на 3,2 млн т до 1 222,8 млн т та збільшення світових обсягів експорту на 2,5 млн т більше до 197,8 млн т.

Прогнозовані світові кінцеві запаси кукурудзи очікують на рівні 314,0 млн т, що на 1,1 млн т більше порівняно з прогнозом минулого місяця.

Фото 2 — USDA покращило прогноз урожаю та експорту української пшениці та кукурудзи

Зауважимо, за попередніми прогнозами Мінагрополітики, цього року врожай зернових та зернобобових культур в Україні становитиме 45 млн тонн, з яких — понад 16,5 млн тонн пшениці.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Світлана Манько