Ущерб из-за войны. В ООН оценили потери производства и доходов малых фермеров в Украине

Война в Украине и ее экономические последствия нанесли значительный ущерб производству и доходам малых фермеров, который превысил 3,85 млрд долларов. Об этом говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), передает "Интерфакс-Украина".

ФАО с помощью ряда украинских организаций провела опрос 1927 малых сельхозпроизводителей, специализирующихся на растениеводстве и животноводстве, имеющих земельные участки площадью до 250 гектаров в 23 областях, включая подконтрольные Украине отдельные районы Донецкой, Харьковской, Херсонской и Запорожской областей.

Согласно его результатам, в Украине почти на 80% сократилось количество мелких производителей.

Среди ключевых факторов, которые привели к приостановке и/или сокращению фермерских хозяйств, в ФАО назвали временное прекращение деятельности, потерю контроля над сельхозземлями, смерть собственников и продажу земли, вызванную или связанную с эскалацией войны.

По информации организации, около 12% малых сельхозпредприятий сообщили, что часть их земель потенциально загрязнена неразорвавшимися боеприпасами. Больше всего пострадали прифронтовые области, где эту информацию подтвердили 32% респондентов.

Почти 90% малых производителей продукции растениеводства сообщили о снижении доходов, причем более 70% из них зафиксировали значительное, а 25% – резкое снижение. Мелкие производители продукции животноводства пострадали в меньшей степени, однако более 60% из них проинформировали о снижении доходов (46% назвали снижение значительным или резким).

Большинство опрошенных производителей указали на сложность доступа к сельхозресурсам из-за высоких цен, нехватки работников, нехватки топлива или электроэнергии для обеспечения работы сельхозтехники или даже из-за отсутствия доступа к электроэнергии. Кроме того, наблюдается обрушение рынков сельхозресурсов (удобрений и семян), в частности, в прифронтовых областях.

Наибольшими потребностями для продолжения производства, о которых сообщили респонденты, является обеспечение удобрениями, топливом и семенами, доступ к кормам или фуражу, пополнение поголовья животных и доступ к рынкам сбыта.