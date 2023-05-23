В Минюсте рассказали, когда заработает Международный реестр убытков от агрессии РФ

Международный реестр убытков, которые нанесла российская агрессия Украине, должен заработать с августа 2023 года. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, договор о создании реестра, подписанный в Рейкьявике, возлагает определенные обязанности на страны-подписантов.

В настоящее время идет процедура создания органов управления договора. Это будет международная организация, где будут работать:

Секретариат, который будет заниматься сбором информации о доказательствах нанесенного ущерба;

Правление, которое будет верифицировать собранные доказательства и включать заявки в реестр;

Конференция сторон договора, которая будет назначать исполнительного директора, а также принимать правила и процедуры работы реестра убытков.

"Это будет международное сообщество. При этом Украина будет играть в этом вопросе ключевую роль. Поскольку исполнительным директором может быть исключительно кандидатура, предложенная Украиной. Также свою кандидатуру Украина представляет в правление этого реестра, а еще будет представлена в Конференции сторон", - высказалась Мудрая.

Она отметила, что реестр будет включать заявки всех лиц, пострадавших в результате агрессии РФ, и доказательную базу по этим заявкам. Затем будет создана Компенсационная комиссия, которая будет рассматривать заявки и присуждать суммы возмещения убытков.

Как добавила заместитель министра, участие в реестре является открытым: после подписания договора любые страны, поддержавшие резолюцию Генассамблеи ООН о репарациях для Украины, могут присоединиться к нему.

Напомним, 17 мая на саммите Совета Европы в Исландии была подписана политическая декларация о создании Реестра убытков, которые нанесла российская агрессия против Украины. Он будет работать в Гааге.