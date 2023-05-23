У Мінʼюсті розповіли, коли запрацює Міжнародний реєстр збитків від агресії РФ

Міжнародний реєстр збитків, які завдала російська агресія Україні, має запрацювати з серпня 2023 року. Про це повідомила заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра, передає пресслужба відомства.

За її словами, договір про створення реєстру, підписаний у Рейк'явіку, покладає певні обов'язки на країни-підписантів.

Наразі триває процедура створення органів управління договору. Це буде міжнародна організація, де працюватимуть:

Секретаріат, який займатиметься збором інформації щодо доказів завданих збитків;

Правління, яке верифікуватиме зібрані докази та включати заявки до самого реєстру;

Конференція сторін договору, яка призначатиме виконавчого директора, а також ухвалюватиме правила та процедури роботи реєстру збитків.

"Це буде міжнародна спільнота. При цьому Україна відіграватиме в цьому питанні ключову роль. Оскільки виконавчим директором може бути виключно кандидатура, запропонована Україною. Також свою кандидатуру Україна подає до правління цього реєстру, а ще буде представлена в Конференції сторін", – висловилася Мудра.

Вона зазначила, що реєстр включатиме заявки всіх осіб, які постраждали внаслідок агресії РФ, та доказову базу за цими заявками. Потім буде створено Компенсаційну комісію, яка розглядатиме заявки та присуджуватиме суми відшкодування збитків.

Як додала заступниця міністра, участь у реєстрі є відкритою: після підписання договору будь-які країни, які підтримали резолюцію Генасамблеї ООН про репарації для України, можуть долучитися до нього.

Нагадаємо, 17 травня на саміті Ради Європи в Ісландії було підписано політичну декларацію про створення Реєстру збитків, завданих російською агресією проти України. Він працюватиме у Гаазі.