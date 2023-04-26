Збитки від війни. Шмигаль прогнозує, що визначена Світовим банком сума подвоїться

Сума збитків України від війни, визначена Світовим банком, подвоїться після деокупації всієї території. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Укрінформ".

"На жаль, Росія нанесла колосальні руйнації. За оцінками Світового банку, лише на контрольованій території України наші збитки складають понад 400 млрд євро. Це велика сума, і я впевнений – після звільнення всієї території України ця сума подвоїться", – висловився очільник уряду.

Шмигаль запевняє, що влада має бачення того, як буде відбудовувати державу. А відновлення України стане найбільшим бізнес- та інвестиційним проєктом в Європі з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Світовий банк оцінював кошти, які знадобляться Україні для відновлення та реконструкції, у 349 млрд доларів. Тоді установа виходила зі збитків, завданих Україні протягом трьох місяців повномасштабної агресії Росії.

Однак у березні 2023 СБ оновив оцінку, збільшивши суму до 411 млрд доларів. В цих даних врахували фінансову шкоду за рік війни.

Своєю чергою премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зауважував, що це число не включає втрати інфраструктури, житла та бізнесу на окупованих територіях.