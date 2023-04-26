Ущерб от войны. Шмыгаль прогнозирует, что определенная Всемирным банком сумма удвоится

Сумма ущерба Украины от войны, определенная Всемирным банком, удвоится после деоккупации всей территории. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Укринформ".

"К сожалению, Россия нанесла колоссальные разрушения. По оценкам Всемирного банка, только на контролируемой территории Украины наш ущерб составляет более 400 млрд евро. Это большая сумма, и я уверен – после освобождения всей территории Украины эта сумма удвоится", – высказался глава правительства.

Шмыгаль уверяет, что власти имеют видение того, как будут отстраивать государство. А восстановление Украины станет крупнейшим бизнес- и инвестиционным проектом в Европе со Второй мировой войны.

Напомним, в сентябре 2022 года Всемирный банк оценивал средства, необходимые Украине для восстановления и реконструкции, в 349 млрд долларов. Тогда учреждение исходило из ущерба, нанесенного Украине в течение трех месяцев полномасштабной агрессии России.

Однако в марте 2023 года СБ обновил оценку, увеличив сумму до 411 млрд долларов. В этих данных учли финансовый ущерб за год войны.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что это число не включает потери инфраструктуры, жилья и бизнеса на оккупированных территориях.