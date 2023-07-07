В Україні зібрали перший мільйон тонн зерна нового врожаю

Аграрії 12 областей розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Станом на 6 липня вже зібрано 1,024 млн т зернових та зернобобових культур на площі 308,2 тис. га.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що наразі врожай зібрали з 3% посівних площ і при врожайності 33,2 ц/га вже намолочено 1 млн 24 тис. тонн зерна:

ячменю - 235 тис. га (16%) при врожайності 34,3 ц/га намолочено 805,8 тис. тонн;

пшениці - 51,4 тис. га (1%) при врожайності 33,5 ц/га намолочено 172 тис. тонн;

гороху - 21,7 тис. га (15%) при врожайності 21,1 ц/га намолочено 45,8 тис. тонн.

"По збиранню зернових лідирують сільгосптоваровиробники Миколаївщини, які обмолотили 118 тис. га (19%), а найбільше намолотили на Одещині – 468,8 тис. тонн", - зауважили в МінАПК.

Там додали, що сільгосптоваровиробники 5 областей розпочали збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 47,7 тис. га (3%) та намолочено 86,2 тис. тонн насіння при урожайності 18,1 ц/га.

Нагадаємо, Українська зернова асоціація прогнозує, що в 2023 році в Україні зберуть 24,4 млн тонн пшениці в сирій вазі чи 23,5-24 млн тонн у вазі після доробки.

Загалом, за попередніми прогнозами, цього року врожай зернових та зернобобових культур становитиме 45 млн тонн.

Як повідомив аналітик олійних культур трейдингової компанії Barva Invest Андрій Новосьолов в коментарі для видання Delo.ua, Україна матиме врожай пшениці на рівні 17,4 млн тонн, ячменю - 4,5 млн тонн, ріпаку - 3,8 млн тонн.

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