Пострадавшие от войны хозяйства бесплатно получат семена овощей

Пострадавшие от войны домохозяйства смогут безвозмездно получить семена овощей для весенней посевной в рамках проекта USAID АГРО. Данная инициатива действует уже второй год, сообщается на сайте Минагрополитики.

Семена овощей получат не только жители деоккупированных и прифронтовых общин, но и вынужденные переселенцы и представители социально уязвимых слоев населения (многодетные семьи, малообеспеченные и т.п.), обрабатывающие приусадебные участки.

Распределение посевмата будет осуществляться через сельские и поселковые советы при координации Всеукраинской ассоциации громад (ВАГ). До 15 января 2024 года органы местной власти в своих общинах определят ряд таких домохозяйств, а с 16 января по 15 февраля руководители общин подадут заявки на получение семян через сайт Всеукраинской ассоциации общин https://communities.org.ua/.

В феврале-марте 2024 года ВАГ доставит в Украину посевной материал для дальнейшего распространения среди сельских и поселковых советов.

"Сейчас к реализации этого проекта уже присоединились компания Bayer, которая предоставила 1032 кг семян моркови, кабачков, дыни, томатов, перца и капусты. Также компания Syngenta планирует передать семена капусты, томатов, кабачков, лука, огурцов и сахарной кукурузы. Этого хватит, чтобы обеспечить семенами более 100 000 домохозяйств. ВАГ обращается к семенным компаниям, призывая их принять участие в проекте", - говорится в сообщении Минагрополитики.

Сколько семян уже получили фермеры?

Подобная инициатива уже была реализована весной 2023 года. Тогда ВАГ при поддержке USAID АГРО бесплатно передала 530 кг семян моркови от Bayer и еще 10280 кг семян овощей от международных компаний Enza Zaden, Lark Seeds, Nunhems, Hazera, Seminis, Rijk Zwaan, Syngenta и других.

В общей сложности более 50 000 домохозяйств из 391 общин воспользовались этой инициативой и вырастили более 58 000 тонн овощей для обеспечения своих семей.

Кроме того, в 2022 году USAID АГРО бесплатно передала внутриперемещенным лицам и микропроизводителям 1604 кг семян и 35 тонн семенного картофеля.

По данным организации, содействие домохозяйствам и небольшим фермам имеет важное значение, ведь они обеспечивают около трети потребности потребительского рынка страны в овощах и вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной потребности общин.

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