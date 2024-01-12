Аграрии могут получить средства на развитие элеваторных мощностей: как это сделать

Программа USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО) поддержит украинские предприятия, предоставляющие услуги по сушке, хранению и доработке зерновых и технических культур. По программе предусмотрено 10-15 проектов софинансирования, с бюджетом от 18 до 36 млн. грн. каждый.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Проекты увеличат объемы и время хранения зерновых и технических культур, что позволит агропроизводителям получать необходимые услуги своевременно и в нужном объеме.

"А мощности по сушке и доработке зерна сохранят качество продукции. В общем, это будет способствовать устойчивости бизнеса и улучшать продовольственную безопасность в Украине", - отмечают в Минагрополитики.

Как сообщают в ведомстве, программа USAID АГРО поощряет заявки от украинских компаний и предприятий, предоставляющих услуги по доработке и хранению сельскохозяйственной продукции, имеют элеваторные мощности, разработали или начали разрабатывать проектную документацию.

Ожидаемые результаты в пределах одного проекта:

не менее 70 микро, малых и средних агропроизводителей (ММСП) получат услуги по доработке, сушке и/или хранению зерна,

не менее чем на 20 тысяч тонн в год увеличится предоставление услуг ММСП по хранению зерна и/или не менее чем на 50 тысяч тонн в год услуг по сушке зерна;

не менее 50% от общего количества предоставленных услуг по доработке, сушке и/или хранению зерна получат агропроизводители, имеющие в возделывании (арендующей) земли площадью менее 500 га.

Дополнительными преимуществами будут:

увеличение элеваторных мощностей перерабатывающих предприятий,

направление проекта на внедрение энергоэффективных технологий.

если заявители подпадают под определение малых и средних предприятий (по критериям от 10 до 300 работников, от $100 тыс. до $15 млн годовой оборот и годовая сумма активов)

Этапы и дедлайны:

до 19 января 2024 – зарегистрироваться для участия в предзаявочном онлайн-семинаре (электронный адрес: [email protected]);

[email protected]); 23 января 2024 с 11:00 до 13:00 Программа USAID АГРО проведет предзаявочный онлайн-семинар;

не позднее 18:00 30 января 2024 - представление вопросов об участии в этом конкурсе на эл. ящик [email protected];

[email protected]; не позднее 18:00 14 февраля 2024 - конечный срок подачи заявок для рассмотрения в первом раунде (техническое предложение, бюджет и сопроводительные документы) на эл. ящик [email protected] . Заявки будут рассматриваться по мере поступления. Программа USAID АГРО продолжит принимать заявки до 18:00, 03 июля 2024 г. или до момента исчерпания средств.

Полное описание технического задания и подать заявку смотрите по ссылке.

Заметим, пострадавшие от войны домохозяйства смогут безвозмездно получить семена овощей для весенней посевной в рамках проекта USAID АГРО. Данная инициатива действует уже второй год

Напомним, что проект USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса" в партнерстве с Министерством экономики Украины объявляет о начале новой грантовой программы для средних и крупных предприятий. Общая сумма финансирования составляет 15 миллионов долларов. Один бизнес сможет получить грант от $250 тысяч до $2 миллионов