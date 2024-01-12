Аграрії можуть отримати кошти на розвиток елеваторних потужностей: як це зробити

Програма USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО) підтримає українські підприємства, які надають послуги з сушіння, зберігання та доробки зернових та технічних культур. За програмою передбачено 10-15 проєктів співфінансування, з бюджетом від 18 до 36 млн грн кожен.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що проєкти збільшать обсяги та час зберігання зернових та технічних культур, що дозволить агровиробникам отримувати необхідні послуги вчасно та в потрібному обсязі.

"А потужності з сушіння та доробки зерна збережуть якість продукції. Загалом, це сприятиме стійкості бізнесу та покращуватиме продовольчу безпеку в Україні", - зауважують в Мінагрополітики.

Як повідомляють у відомстві, програма USAID АГРО заохочує заявки від українських компаній та підприємств, які надають послуги з доробки та зберігання сільськогосподарської продукції, мають елеваторні потужності, розробили або почали розробляти проектну документацію.

Очікувані результати в межах одного проєкту:

не менше ніж 70 мікро, малих та середніх агровиробників (ММСП) отримають послуги з доробки, сушіння та/або зберігання зерна,

не менш ніж на 20 тисяч тон в рік збільшиться надання послуг ММСП зі зберігання зерна та/або не менш ніж на 50 тисяч тон в рік послуг по сушінню зерна;

не менше 50% від загальної кількості наданих послуг з доробки, сушіння та/або зберігання зерна отримають агровиробники, які мають в обробітку (орендують) землі площею менше 500 га.

Додатковими перевагами будуть:

збільшення елеваторних потужностей переробних підприємств,

спрямування проекту на впровадження енергоефективних технологій.

якщо заявники підпадають під визначення малих і середніх підприємств (за критеріями – від 10 до 300 працівників, від $100 тис. до $15 млн річний оборот та річна сума активів)

Етапи та дедлайни:

до 19 січня 2024 року – зареєструватися для участі у передзаявочному онлайн-семінарі (електронна адреса: [email protected]);

[email protected]); 23 січня 2024 року з 11:00 до 13:00 Програма USAID АГРО проведе передзаявочний онлайн-семінар;

не пізніше 18:00 30 січня 2024 року – подання запитань щодо участі у цьому конкурсі на ел. cкриньку [email protected];

[email protected]; не пізніше 18:00 14 лютого 2024 року – кінцевий термін подання заявок для розгляду в першому раунді (технічна пропозиція, бюджет і супровідні документи) на ел. скриньку [email protected] . Заявки будуть розглядатися в міру надходження. Програма USAID АГРО продовжить приймати заявки до 18:00, 03 липня 2024 року або до моменту вичерпання коштів.

Повний опис технічного завдання та як подати заявку дивіться за посиланням.

Зауважимо, домогосподарства, які постраждали від війни, зможуть безоплатно отримати насіння овочів для весняної посівної в рамках проекту USAID АГРО. Дана ініціатива діє вже другий рік

Нагадаємо, проєкт USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" у партнерстві з Міністерством економіки України оголошує про початок нової грантової програми для середніх та великих підприємств. Загальна сума фінансування складає $15 мільйонів. Один бізнес зможе отримати грант від $250 тисяч до $2 мільйонів