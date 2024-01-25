В прошлом году "Укрзализныця" построила более 500 грузовых вагонов

Используя собственные производственные возможности в 2023 году, Укрзализныця построила 528 грузовых вагонов, что стало самым высоким показателем за последние пять лет.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Компания запустила производство экспериментального образца зерновоза и приступила к серийному изготовлению 50 думпкаров и 50 хоппер -дозаторов. Также было собрано 427 фитинговых платформ.

Согласно сообщению, в прошлом году "Укрзализныця" расширила ассортимент производимой продукции на 47 новых номенклатур. Было изготовлено 37 тысяч единиц разной продукции, включая хребтовые и боковые балки, контейнерные упоры, тормозные башмаки, амортизаторы для поглотительных аппаратов, алюминиевые дверные каркасы, компрессоры, генераторы пассажирских вагонов.

При этом экономия средств составила примерно 120 млн грн.

В этом году УЗ планирует увеличить объемы капитального ремонта локомотивов и электропоездов на своих заводах на 15 и 8% соответственно, расширить производство щебня за счет заказов от посторонних заказчиков, а также освоить новые продукты и технологии.

Отмечается, что производство щебня уже выросло на 33% до 2,7 млн. тонн, а производство шпал — на 6% до 867 тыс. штук. Также 2023 стал рекордным за последние пять лет в производстве железобетонных конструкций, которое увеличилось на 10,5% по сравнению с 2022 годом до 6,937 тыс. куб. м.

Кроме того, "Укрзализныця" разработала зерновоз на собственных мощностях, эффективно приспособленный для эксплуатации на путях шириной 1520 и 1435 мм. Большая часть комплектующих и материалов для этого зерновоза производится в Украине.

В Украине растет дефицит вагонов

Федерация работодателей транспорта Украины указывает, что с начала войны Украина осталась без около 24 тысяч вагонов на неподконтрольной территории, а рабочий парк грузовых вагонов на сети "Укрзализныци" с февраля 2022 по ноябрь 2023 сократился со 128 до 108 тысяч вагонов (на 16%).

При этом наиболее универсальный парк грузовых вагонов – полувагонов – сократился с 67 до 51 тысяч единиц (на 23%).

Транспортники призывают Мининфраструктуры отменить свой приказ, позволяющий списывать грузовые железнодорожные вагоны с превышением нормативного срока службы, поскольку это приведет к дополнительному списанию к 2028 году еще около 21 тысяч грузовых вагонов (в том числе около 8 тысяч полувагонов).

Значительный дефицит вагонов приведет к спекулятивному росту цен на аренду вагонов и невозможности физически перевезти грузы, необходимые экономике Украины и украинской армии.

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