Накопление маршрутов: "Укрзализныця" планирует ввести новую услугу

Акционерное общество "Укрзализныця" планирует внедрение услуги по накоплению маршрутов на станциях, где это технически возможно.

Об этом пишет Rail.insider.

По словам Геннадия Майданика, директора департамента коммерческой работы компании, цель состоит в полном отказе от обязательного перечня станций, которые могут выполнять операции по накоплению маршрутов.

Планируется предоставление 48-часовой льготы на формирование маршрута на станции погрузки или на соседней станции, где это физически возможно, с целью сокращения времени обработки таких поездов и улучшения их производительности.

"Мы хотим полностью отойти от маршрутных станций. Не будет обязательного перечня станций, которые могут выполнять операции по накоплению маршрутных отправок. За счет сокращения времени на обработку таких поездов на пути следования и по станциям погрузки и назначения планируем согласовать предоставление льготных 48 часов на формирование маршрута на станции погрузки или на соседней станции, где это можно сделать физически", — уточнил директор департамента.

Отмечается, для того чтобы получить такую льготу, грузоотправитель должен выполнить три обязательных условия, в частности внесение сделки в договор на эксплуатацию или подачу и уборку вагонов, планирование маршрута в АС "Месплан", а также использовать 48 часов на формирование маршрута.

"Если все условия выполнены, УЗ принимает груз к перевозке по маршруту без платы за хранение вагонов", — подчеркнул Геннадий Майданик.

Перевозчик изучает возможность внедрения этой услуги с февраля, если соответствующее решение будет принято в этом месяце правлением компании.

В контексте накопления маршрутов на станциях важно обеспечить эффективное планирование и координацию подвижного состава, чтобы минимизировать время ожидания и оптимизировать потоки грузов через различные станции. Поэтому в том случае, когда инфраструктуры станции не позволит сформировать маршрутный поезд, "Укрзализныця" будет вынуждена отказывать в предоставлении этой услуги.

Что такое накопление маршрутов на станциях

В общем, накопление маршрутов – это процедура предварительного набора маршрутных задач, выполняемых по мере наступления условий реализации маршрута.

Отметим, что в контексте железнодорожных и грузовых перевозок "накопление маршрутов на станциях" означает способность формировать группы вагонов и назначать общий маршрут для оптимизации транспортного процесса. Это важная операционная стратегия для оптимизации и эффективного использования подвижного состава, уменьшения затрат и повышения производительности.

Груз, поступающий на станцию по разным направлениям, может быть объединен в один поезд для последующей перевозки в пункт назначения. Это позволяет экономить время и ресурсы, поскольку вместо индивидуальных перевозок для каждого направления формируется один маршрутный поезд, который может обслуживать несколько грузов.

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