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Накопичення маршрутів: "Укрзалізниця" планує запровадити нову послугу
Акціонерне товариство "Укрзалізниця" планує впровадження послуги щодо накопичення маршрутів на станціях, де це технічно можливо.
Про це пише Rail.insider.
За словами Геннадія Майданика, директора департаменту комерційної роботи компанії, мета полягає в повному відмові від обов'язкового переліку станцій, що можуть виконувати операції з накопичення маршрутів.
Планується надання 48-годинної пільги на формування маршруту на станції навантаження або на сусідній станції, де це фізично можливо, з метою скорочення часу обробки таких поїздів та покращення їхньої продуктивності.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Ми хочемо повністю відійти від маршрутних станцій. Не буде обов’язкового переліку станцій, які можуть виконувати операції з накопичення маршрутних відправок. За рахунок скорочення часу на обробку таких поїздів на шляху прямування та по станціях навантаження і призначення плануємо погодити надання пільгових 48 годин на формування маршруту на станції навантаження або на сусідній станції, де це можна зробити фізично", — уточнив директор департаменту.
Зазначається, для того, щоб отримати таку пільгу, вантажовідправник має виконати три обов'язкові умови, зокрема внесення операції до договору на експлуатацію чи подачу та прибирання вагонів, планування маршруту в АС "Месплан", а також використати 48 годин на формування маршруту.
"Якщо усі умови виконано, УЗ приймає вантаж до перевезення маршрутом без плати за зберігання вагонів", — наголосив Геннадій Майданик.
Зазначається, що перевізник вивчає можливість впровадження цієї послуги з лютого, якщо відповідне рішення буде прийняте цього місяця правлінням компанії.
В контексті накопичення маршрутів на станціях, важливо забезпечити ефективне планування та координацію рухомого складу, щоб мінімізувати час очікування та оптимізувати потоки вантажів через різні станції. Тому в тому разі, коли інфраструктури станції не дозволить сформувати маршрутний поїзд, "Укрзалізниця" буде вимушена відмовляти у наданні цієї послуги.
Що таке накопичення маршрутів на станціях
Загалом, накопичення маршрутів - це процедура попереднього набору маршрутних завдань, що виконуються у міру настання умов реалізації маршруту.
Зазначимо, що у контексті залізничних та вантажних перевезень "накопичення маршрутів на станціях" означає здатність формувати групи вагонів і призначати їм спільний маршрут для оптимізації транспортного процесу. Це є важливою операційною стратегією для оптимізації та ефективного використання рухомого складу, зменшення затрат і підвищення продуктивності.
Вантаж, який надходить на станцію з різних напрямків, може бути об'єднаний в один поїзд для подальшого перевезення до пункту призначення. Це дозволяє економити час і ресурси, оскільки замість індивідуальних перевезень для кожного напрямку формується один маршрутний поїзд, який може обслуговувати кілька вантажів.
Джерело фото: ua.depositphotos.com