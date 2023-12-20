Цьогоріч "Укрзалізниця" встановила рекорд вантажних перевезень за час війни

У 2023 році "Укрзалізниця" встановила рекорд обсягів вантажних перевезень, досягнувши позначки у 14 млн тонн у листопаді, що є абсолютним рекордом з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Важливим нашим досягненням цьогоріч є нарощення обсягів вантажних перевезень. Найвищої точки ми сягнули в листопаді – 14 млн тонн. Це абсолютний рекорд від початку широкомасштабного вторгнення. Зокрема, велика частина цих обсягів пішла саме на експорт", – сказав голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Зважаючи на це, "Укрзалізниця" сподівається отримати 7 мільярдів чистого прибутку за 2023 рік.

Лященко розповів, що окрім перевезених рекордних 14 мільйонів тонн, "Укрзалізниця" також інвестувала в розвиток і відновлення інфраструктури, реконструювала 273 км колії, оновила локомотивний парк і будує спеціальний рухомий склад для контейнерних перевезень.

Крім того, проведено відновлення інженерних споруд та енергетичної інфраструктури, зокрема відновлено 28 тягових підстанцій.

Зазначається, що у наступному році "Укрзалізниця" планує:

розробити стратегію компанії на 2025-2030 роки, залучивши іноземних консультантів;

оптимізувати закупівлі і витрати,

підвищити ефективність закупівель та витрат;

збільшити обсяги вантажоперевезень і максимально використовувати український морський коридор.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" замовила в Крюківського вагонобудівного заводу 22 нові пасажирські вагони на 980,45 млн грн, які має бути поставлено до 30 червня 2026 року. Цей тендер на закупівлю вагонів, вже став другим за останні два місяці. В жовтні стало відомо, що перевізник отримає 44 вагони за 1,95 млрд грн. Як і у випадку з новим замовленням, фінансування виділяється з державного бюджету.