Торік "Укрзалізниця" збудувала понад 500 вантажних вагонів

Використовуючи власні виробничі можливості у 2023 році Укрзалізниця збудувала 528 вантажних вагонів, що стало найвищим показником за останні п'ять років.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

Компанія запустила виробництво експериментального зразка зерновоза та розпочала серійне виготовлення 50 думпкарів та 50 хопер-дозаторів. Також було зібрано 427 фітингових платформ.

Згідно з повідомленням, минулого року "Укрзалізниця" розширила асортимент виробленої продукції на 47 нових номенклатур. Було виготовлено 37 тисяч одиниць різної продукції, включаючи хребтові та бокові балки, контейнерні упори, гальмівні башмаки, амортизатори для поглинальних апаратів, алюмінієві дверні каркаси, компресори, генератори пасажирських вагонів.

При цьому, економія коштів склала приблизно 120 млн грн.

Цьогоріч УЗ планує збільшити обсяги капітального ремонту локомотивів та електропоїздів на своїх заводах на 15% і 8% відповідно, розширити виробництво щебеню за рахунок замовлень від сторонніх замовників, а також освоїти нові продукти та технології.

Зазначається, що виробництво щебеню вже зросло на 33% до 2,7 млн тонн, а виробництво шпал — на 6% до 867 тис. штук. Також 2023 рік став рекордним за останні п'ять років у виробництві залізобетонних конструкцій, яке збільшилось на 10,5% порівняно з 2022 роком до 6,937 тис. куб. м.

Окрім того, "Укрзалізниця" розробила зерновоз на власних потужностях, який ефективно пристосований для експлуатації на коліях шириною 1520 та 1435 мм. Більша частина комплектуючих та матеріалів для цього зерновоза виготовлена в Україні.

В Україні зростає дефіцит вагонів

Федерація роботодавців транспорту України вказує, що з початку війни Україна залишилася без близько 24 тисяч вагонів на непідконтрольній території, а робочий парк вантажних вагонів на мережі "Укрзалізниці" з лютого 2022 по листопад 2023 року скоротився зі 128 до 108 тисяч вагонів (на 16%).

При цьому найбільш універсальний парк вантажних вагонів – напіввагонів - скоротився з 67 до 51 тисячі одиниць (на 23%).

Транспортники закликають Мінінфраструктури скасувати свій наказ, що дозволяє списувати вантажні залізничні вагони з перевищенням нормативного строку служби, оскільки це призведе до додаткового списання до 2028 року ще близько 21 тисячі вантажних вагонів (в тому числі близько 8 тисяч напіввагонів).

Значний дефіцит вагонів призведе до спекулятивного зростання цін на оренду вагонів та неможливості фізично перевезти вантажі, що потрібні економіці України та українській армії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com