Рекорд за два года: в январе "Укрзализныця" перевезла около 4 млн тонн зерновых

В январе 2024 года АО "Укрзализныця" установило рекорд, перевозив 3,93 миллиона тонн зерновых грузов. Это стало самым высоким результатом за последние два года и с момента начала полномасштабного вторжения.

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Об этом рассказал заместитель директора департамента коммерческой деятельности "Укрзализныци" Валерий Ткачев, пишет "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что лучшие показатели УЗ продемонстрировала только в ноябре 2021 и январе 2022 года.

Согласно сообщению, общий объем перевезенных в экспортном направлении зерновых составил 3,36 миллиона тонн, из которых 2,7 миллиона тонн (или 80%) были направлены в морские порты, а 661 тысячи тонн (или 20%) – в западные сухопутные переходы.

Также он рассказал, что "Укрзализныця" осуществила экспорт 146,3 тысяч тонн подсолнечного масла, из которых 5,11 тысяч тонн было направлено в порты, а основная часть 140,9 тысяч тонн (95%), - к западным сухопутным переходам.

Грузоперевозка шрота и жмыха в январе достигла 237,6 тысяч тонн, из них 209,2 тысяч тонн было отправлено в западные сухопутные переходы, а 28,4 тысяч тонн – в порты.

Добавим, что в 2023 году "Укрзализныця" установила рекорд объемов грузовых перевозок, достигнув отметки в 14 млн тонн в ноябре, что является абсолютным рекордом с начала полномасштабной войны.

"Укрзализныця" также инвестировала в развитие и восстановление инфраструктуры, реконструировала 273 км пути, обновила локомотивный парк и строит специальный подвижной состав для контейнерных перевозок. Используя собственные производственные возможности в 2023 году "Укрзализныця" построила 528 грузовых вагонов, что стало самым высоким показателем за последние пять лет.

Источник фото: ua.depositphotos.com