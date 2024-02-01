Рекорд за два роки: у січні "Укрзалізниця" перевезла майже 4 млн тонн зернових

У січні 2024 року АТ "Укрзалізниця" встановила рекорд, перевізши 3,93 мільйона тонн зернових вантажів. Це стало найвищим результатом за останні два роки та з моменту початку повномасштабного вторгнення.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це розповів заступник директора департаменту комерційної діяльності "Укрзалізниці" Валерій Ткачов, пише "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що кращі показники УЗ продемонструвала лише в листопаді 2021 року та січні 2022 року.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг перевезених в експортному напрямку зернових склав 3,36 мільйона тонн, з яких 2,7 мільйона тонн (або 80%) було направлено до морських портів, а 661 тисяча тонн (або 20%) – до західних сухопутних переходів.

Також він розповів, що "Укрзалізниця" здійснила експорт 146,3 тисячі тонн соняшникової олії, з яких 5,11 тисячі тонн було направлено до портів, а основна частина 140,9 тисячі тонн (95%), – до західних сухопутних переходів.

Вантажоперевезення шроту та макухи у січні досягло 237,6 тисячі тонн, із них 209,2 тисячі тонн було відправлено до західних сухопутних переходів, а 28,4 тисячі тонн – до портів.

Додамо, що у 2023 році "Укрзалізниця" встановила рекорд обсягів вантажних перевезень, досягнувши позначки у 14 млн тонн у листопаді, що є абсолютним рекордом з початку повномасштабної війни.

"Укрзалізниця" також інвестувала в розвиток і відновлення інфраструктури, реконструювала 273 км колії, оновила локомотивний парк і будує спеціальний рухомий склад для контейнерних перевезень. Використовуючи власні виробничі можливості у 2023 році "Укрзалізниця" збудувала 528 вантажних вагонів, що стало найвищим показником за останні п'ять років.

Джерело фото: ua.depositphotos.com