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Транспорт
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Дунайское пароходство предлагает альтернативу автомобильным перевозкам через границу с Польшей: маршруты

Дунайское пароходство предлагает альтернативу автомобильным перевозкам через границу с Польшей: маршруты
Фото: facebook.com/pratudp

Украинское Дунайское пароходство предложило перенаправить грузы, перевозимые в страны Евросоюза грузовиками, на речной транспорт.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что в связи с блокировкой западной границы Украинское Дунайское пароходство (УДП) разработало три линии для баржевых караванов.

  • Украина – Галац. Наиболее быстрый маршрут для отправки груза через западную границу в страны ЕС. Учитывая большое расстояние, речной караван может совершать 5-7 рейсов в Галац в месяц. Итак, срок доставки контейнеров составляет всего несколько дней.
  • Украина – Регенсбург. Маршрут позволяет доставить груз в Германию, в ближайшую точку к основному рынку потребления украинского экспорта. Или в любой порт на Среднем и Верхнем Дунае. Но продолжительность рейса дольше, чем в случае доставки в Галац.
  • Украина – Констанца. Доставка груза в один из самых больших европейских морских портов, с возможностью дальнейшего экспорта в любую точку мира.
Фото 2 — Дунайское пароходство предлагает альтернативу автомобильным перевозкам через границу с Польшей: маршруты

Сообщается, что пароходство планирует выставить на контейнерные линии дополнительные баржевые караваны, которые ежемесячно обеспечат доставку 2,1 тыс. TEU в Регенсбург (Германия), или 5,9 тыс. TEU в Констанцу (Румыния).

УДП может работать контейнерами TEU/FEU, а также рефконтейнерами.

Речные перевозки только флотом УДП являются альтернативой 2-5 тысячам грузовиков.

Напомним, в связи с акциями протеста фермеров на границе с Польшей, включающих попытки блокады железнодорожных путей, "Укрзалізниця" призывает украинских аграриев изменить маршруты своих грузов и отправлять их через Венгрию.

Заметим, из-за акций протеста польских фермеров на границе с Украиной   есть проблемы со снабжением гуманитарной помощи.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обнародовал прогноз по поводу потерь бюджета Украины в случае продолжения блокирования польской границы. По его словам, если ситуация не будет решена до конца февраля, бюджет потеряет 7,7 млрд грн.

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска   "Медика – Шегини", "Позвоночное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". Протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей фермеры имеют до 9 марта.

В зависимости от КПП, протестующие планируют пропускать по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

Автор:
Светлана Манько