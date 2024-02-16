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УДП готовится к запуску контейнерных караванов по Дунаю
Из-за блокировки пунктов пропуска на западной границе Национальный перевозчик ЧАО "Украинское Дунайское Пароходство" (УДП) начал подготовку к запуску баржевых контейнерных караванов на Средний и Верхний Дунай.
Об этом сообщила пресс-служба УДП.
Отмечается, что украинские экспортеры и перевозчики снова сталкиваются с блокировкой пунктов пропуска на западной границе. Альтернативным логистическим маршрутом из Украины в ЕС есть речные перевозки.
Согласно сообщению, УДП предлагает доставку контейнеров в дунайские порты Болгарии, Сербии, Венгрии, Словакии, Австрии, Германии и румынского порта Констанца. Помимо перевозки, компания обеспечивает хранение и перевалку в украинских портах, организацию перевалки в портах выгрузки.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Госкомпания уже начала консультации с перевозчиками по привлечению необходимого количества контейнеров, необходимых для формирования первых караванов.
В УДП напомнили, что в 2023 году была реализована масштабная ремонтная программа – в эксплуатации компании сейчас 25 единиц самоходного флота (20 в резерве) и более 200 барж.
"Итак, ресурсов и возможностей, чтобы перехватить поток контейнеров по автотранспорту, у компании достаточно", - отметили в УДП.
Напомним, осенью 2023 года УДП успешно выполнило первые караванные рейсы по перевозке баржами украинской железной руды в сербский город Смедерев, а на обратном направлении - зерна из Венгрии в румынский порт Констанца.