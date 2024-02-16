УДП готовится к запуску контейнерных караванов по Дунаю

Из-за блокировки пунктов пропуска на западной границе Национальный перевозчик ЧАО "Украинское Дунайское Пароходство" (УДП) начал подготовку к запуску баржевых контейнерных караванов на Средний и Верхний Дунай.

Об этом сообщила пресс-служба УДП.

Отмечается, что украинские экспортеры и перевозчики снова сталкиваются с блокировкой пунктов пропуска на западной границе. Альтернативным логистическим маршрутом из Украины в ЕС есть речные перевозки.

Согласно сообщению, УДП предлагает доставку контейнеров в дунайские порты Болгарии, Сербии, Венгрии, Словакии, Австрии, Германии и румынского порта Констанца. Помимо перевозки, компания обеспечивает хранение и перевалку в украинских портах, организацию перевалки в портах выгрузки.

Госкомпания уже начала консультации с перевозчиками по привлечению необходимого количества контейнеров, необходимых для формирования первых караванов.

В УДП напомнили, что в 2023 году была реализована масштабная ремонтная программа – в эксплуатации компании сейчас 25 единиц самоходного флота (20 в резерве) и более 200 барж.

"Итак, ресурсов и возможностей, чтобы перехватить поток контейнеров по автотранспорту, у компании достаточно", - отметили в УДП.

Напомним, осенью 2023 года УДП успешно выполнило первые караванные рейсы по перевозке баржами украинской железной руды в сербский город Смедерев, а на обратном направлении - зерна из Венгрии в румынский порт Констанца.