Блокада границы: "Укрзализныця" предлагает аграриям альтернативные маршруты экспорта через Венгрию

В связи с акциями протеста фермеров на границе с Польшей, включающих попытки блокады железнодорожных путей, украинские аграрии призывают изменить маршруты своих грузов и отправлять их через Венгрию.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

По информации издания, заместитель директора департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев обратился к украинским аграриям с призывом изменить маршруты своих грузов из Польши на Венгрию, которая готова пропускать эти грузы транзитом через свою территорию.

По его словам, в настоящее время наблюдается блокировка перевозок в Польше, включающая блокаду подъездных путей к некоторым терминалам и даже попытки блокады основных магистралей, через которые зерно идет транзитом в другие страны. При этом Украина ожидает соответствующих действий польской полиции по этому вопросу.

"Венгрия готова эти грузы транзитом пропускать через свою территорию. И, пожалуйста, имейте в виду, что в Венгрии на сегодняшний день такой проблемы нет. Поэтому по возможности переориентируйте свои потоки и продолжайте экспортировать", - сказал он.

Он также добавил, что венгерские железнодорожные маршруты имеют свободные мощности и есть возможность для увеличения объемов экспорта и импорта.

Польские протестующие высыпали украинское зерно

Напомним, вчера на грузовой станции "Медика" польские протестующие открыли люк двух украинских грузовых вагонов, в которых находилось зерно. Украинский груз направлялся в Германию транзитом через Польшу.

По словам министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, рассыпанное украинское зерно на железнодорожных путях в Польше – очередная политическая провокация, направленная на раскол между нашими народами.

Как заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, комментируя ситуацию вблизи пункта пропуска "Медика - Шегини", Украина решительно осуждает такие формы протеста, которые сейчас проходят на польско-украинской границе.

"Кукуруза, которую польские протестующие высыпали из вагона, уходила в Германию. В Польшу кукуруза из Украины не экспортируется. Препятствование торговле Украины с другими странами мира неприемлемо и противоречит общим украинско-польским целям», - подчеркнул Сольский.

Напомним, 20 февраля польские фермеры ужесточили протесты на границе с Украиной. Заметим, что сейчас заблокированы для свободного движения грузовиков из-за протестов поляков "Ягодин - Дорогуск", "Угринов - Долгобычев", "Устилуг - Зосин", "Шегини - Медика", "Рава-Русская - Гребенное" и "Краковец - Корчёва".