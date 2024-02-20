Скандируют антиукраинские лозунги: поляки перекрыли границу и высыпали зерно из грузового вагона (ВИДЕО)

20 февраля польские фермеры усилили протесты вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной. Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на путях.

Ситуация на границе с Польшей дошла до абсурда

Как отметил народный депутат Алексей Гончаренко, ситуация на границе с Польшей дошла просто до какого-нибудь абсурда.

"Мало того, что фермеры продолжают забастовку, так теперь они перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини" и рассыпают зерно из грузовых вагонов", - подчеркнул нардеп.

Он добавил, что эту ситуацию нужно срочно урегулировать.

Как сообщает "Суспільне", вблизи ПП "Медика" польские фермеры перекрыли железную дорогу и высыпали зерно из грузового вагона

"Это реакция на наплыв зерна из Украины. Это очень плохо. Люди в отчаянии и не могут удержаться. Никто этого не контролирует: ни польские власти, ни украинские", - заявил соорганизатор протеста польских фермеров Роман Кондрув.

По его словам, протестующие высыпают зерно "из-за эмоций".

"Не имеем влияния на людей, они не могут выдержать и высыпают. Мы являемся банкротами, потому что все свозят с Украины неконтролируемо", - добавляет соорганизатор протеста.

Кроме того, на границе между Польшей и Украиной протестующие скандируют антиукраинские лозунги.

На место происшествия приехала полиция. Менее чем через полчаса польские фермеры разблокировали железную дорогу.

Блокировка границы под любыми лозунгами не имеет оправдания

Министерство иностранных дел Украины призвало польские власти дать правовую оценку действиям участников акций протеста на границе, обеспечить ее разблокирование и принять меры для прекращения антиукраинской риторики.

"Наземные границы остаются важными в условиях российской агрессии. Действия польских протестующих и отдельных радикальных польских политиков подрывают украинскую экономику и устойчивость к отражению агрессии России", - заявил спикер МИД Олег Николенко.

Он отметил, что граница Польши и Украины — это и граница ЕС, которая не должна быть заложником каких-либо политических интересов.

"Считаем также неприемлемым агрессивное отношение со стороны протестующих к украинцам и украинским грузам, которые пересекают польско-украинскую границу. Антиукраинские лозунги, звучащие на границе, подтверждают политически мотивированный характер акции. Ее цель - провоцирование дальнейшего обострения двусторонних отношений", - подчеркнул Николенко.

Он отметил, что протестующие никоим образом не упоминают угрозы, связанные с импортом зерна и других видов сельскохозяйственной продукции из России и других стран.

"Призываем польские власти предоставить правовую оценку действиям участников акций, обеспечить разблокирование границы и принять меры для прекращения антиукраинской риторики, которая базируется на безосновательных аргументах", - отметил представитель МИД.

Он добавил, что в условиях внешнего испытания очень важно сохранить тот уровень солидарности, который построили Украина и Польша за последние годы. Украинцы и поляки должны стать на защиту добрососедских отношений, дать отпор любым попыткам подорвать взаимное доверие и поставить под удар безопасность наших государств.

Напомним, заблокированным для свободного движения грузовиков из-за протестов поляков являются "Ягодин - Дорогуск", "Угринов - Долгобычев", "Устилуг - Зосин", "Шегини - Медика", "Рава-Русская - Гребенное" и " Краковец - Корчёвая".

Заметим, из-за акций протеста польских фермеров на границе с Украиной есть проблемы с поставкой гуманитарной помощи.

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика – Шегини", "Позвоночное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". Протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей фермеры имеют до 9 марта.

В зависимости от КПП протестующие планируют пропускать по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокируют все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.