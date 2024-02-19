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Транспорт
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Блокировка транспорта на границе будет иметь тяжелые последствия для Украины и Польши

Блокировка транспорта на границе будет иметь тяжелые последствия для Украины и Польши
Фото: facebook.com/Ministry.for.restoration

Блокировка транспорта польскими фермерами на границе с Украиной будет иметь тяжелые социально-политические последствия для обеих стран. Протестующие не пропускали даже гражданские автобусы.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Он отметил, что в социальных сетях распространяется видео, в котором толпа польских протестующих блокировала проезд автобусов с пассажирами.

Также 18 февраля в Польше на железнодорожной станции "Дорогуск" протестующие пытались блокировать железнодорожные пути.

Как отметил Кубраков, он провел срочные переговоры с Яцеком Северой, главой Бюро нацбезопасности Польши по поводу недопустимости блокады границы, в частности, пассажирского транспорта.

“Блокировка границы – это прямая угроза безопасности обороняющейся страны. Подобные действия отрицательно сказываются на нашем противостоянии общему врагу по имени Россия. Женщины и дети, которые искали убежища от войны и в силу разных причин возвращаются домой, не могут становиться заложниками бизнес-интересов", - подчеркнул Кубраков.

По его мнению, подобные акции и примеры негуманного отношения к украинцам на границе ЕС могут использоваться российскими спецслужбами для раздувания искусственного конфликта между Украиной и Польшей.

"Мы ожидаем конкретных действий польских коллег по недопущению таких ситуаций и решению проблемы в целом.", - подчеркнул Кубраков.

Кроме того, заместитель министра Сергей Деркач находится на связи с заместителем министра инфраструктуры Польши Павелом Ганцажем и отмечает, что, несмотря на приостановку блокады со стороны польских перевозчиков, ситуация на границе становится еще более критической.

“Сейчас с польской стороны границы заблокированы 6 пунктов пропуска. Самая критическая ситуация на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта. Там не пропускаются гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо. Это прямое влияние на нашу обороноспособность. Также из-за этого пункта пропуска из Украины не могут выехать пустые грузовики, следующие за критически необходимыми товарами. Водители буквально живут на дороге без нормальных условий”, – заметил Деркач.

Он добавил, что посольство Украины в Польше 24/7 в связи с польской полицией и пограничной службой немедленно реагирует на сообщения о попытках блокады пассажирского транспорта.

Напомним, сейчас заблокированы для свободного движения грузовиков "Ягодин - Дорогуск", "Угринов - Долгобычев", "Устилуг - Зосин", "Шегини - Медика", "Рава-Русская - Гребенное" и " Краковец - Корчёва ". 

Заметим, из-за акций протеста польских фермеров на границе с Украиной   есть проблемы со снабжением гуманитарной помощи.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обнародовал прогноз по поводу потерь бюджета Украины в случае продолжения блокирования польской границы. По его словам, если ситуация не будет решена до конца февраля, бюджет потеряет 7,7 млрд грн.

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска   "Медика – Шегини", "Позвоночное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". Также протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей фермеры имеют до 9 марта.

В зависимости от КПП, протестующие планируют пропускать по 1-2 грузовика в час, а перед пунктом пропуска "Медика" ограничения коснутся и легкового транспорта и автобусов.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокируют все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

Автор:
Светлана Манько