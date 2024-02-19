Украинские перевозчики готовят акцию на трех пунктах пропуска в ответ на действия поляков

В ответ на блокировку границы польскими фермерами украинские перевозчики начнут 20 февраля мирную акцию протеста на трех пунктах пропуска с Польшей.

Об этом заявил глава ОО «Международные автомобильные перевозчики Украины» (МАПУ) Владимир Михалевич, сообщает "Укринформ".

"Целью проведения мирного собрания является выражение протеста перевозчиков Украины против блокирования движения грузового транспорта, которое началось с ноября 2023 года, что наносит значительные финансовые потери для отрасли международных автомобильных перевозок Украины, экспортеров и импортеров обеих стран и для экономики Украины и, наконец, подрывает обороноспособность Украины в условиях военного положения", - сказал Михалевич.

Он отметил, что ситуацию с блокировкой до сих пор не удается урегулировать на уровне министерств, правительств и президентов Украины и Польши, поэтому украинские перевозчики вынуждены прибегать к таким действиям.

По словам Михалевича, мирная акция, организованная ОО "МАПУ", начнется 20 февраля 2024 в 12.00, одновременно около трех международных автомобильных международных пунктов пропуска: "Рава-Русская", "Краковец", "Шегини".

ОО "МАПУ" будет обеспечивать контроль и порядок проезда через перечисленные пункты пропуска, не разрешая объезд польскими грузовиками общей очереди грузовиков. Акция будет проводиться круглосуточно до 15 марта 2024 или до разблокирования границ польскими митингующими.

Ранее сообщалось, что 15 февраля рядом с международным пунктом пропуска "Ягодин - Дорогуск" стартовала мирная акция протеста украинских перевозчиков. Она была организована в ответ на действия польских фермеров.

Напомним, заблокированным для свободного движения грузовиков из-за протестов поляков остаются "Ягодин - Дорогуск", "Угринов - Долгобычев", "Устилуг - Зосин", "Шегини - Медика", "Рава-Русская - Гребенное" и " Краковец - Корчёвая".

Заметим, из-за акций протеста польских фермеров на границе с Украиной есть проблемы со снабжением гуманитарной помощи.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обнародовал прогноз по поводу потерь бюджета Украины в случае продолжения блокирования польской границы. По его словам, если ситуация не будет решена до конца февраля, бюджет потеряет 7,7 млрд грн.

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика – Шегини", "Позвоночное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". Также протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей фермеры имеют до 9 марта.

В зависимости от КПП, протестующие планируют пропускать по 1-2 грузовика в час, а перед пунктом пропуска "Медика" ограничения коснутся и легкового транспорта и автобусов.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокируют все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.