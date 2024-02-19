Українські перевізники готують акцію на трьох пунктах пропуску у відповідь на дії поляків

У відповідь на блокування кордону польськими фермерами українські перевізники 20 лютого розпочнуть мирну акцію протесту на трьох пунктах пропуску із Польщею.

Про це заявив голова ГО «Міжнародні автомобільні перевізники України» (МАПУ) Володимир Михалевич, повідомляє "Укрінформ".

"Метою проведення мирного зібрання є вираження протесту перевізників України проти блокування руху вантажного транспорту, яке почалося з листопада 2023 року, що завдає значних фінансових втрат для галузі міжнародних автомобільних перевезень України, експортерів та імпортерів обох країн та для економіки України і врешті - підриває обороноздатність України в умовах воєнного стану", - сказав Михалевич.

Він зауважив, що ситуацію з блокуванням досі не вдається врегулювати на рівні міністерств, урядів та президентів України й Польщі, тому українські перевізники вимушені вдаватися до таких дій

За словами Михалевича, мирна акція, організована ГО "МАПУ", розпочнеться 20 лютого 2024 року о 12.00, одночасно біля трьох міжнародних автомобільних міжнародних пунктів пропуску: "Рава-Руська", "Краківець", "Шегині".

ГО "МАПУ" забезпечуватиме контроль та порядок проїзду через перелічені пункти пропуску, не дозволяючи об’їзд польськими вантажівками загальної черги вантажівок. Акція проводитиметься цілодобово до 15 березня 2024 року або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками.

Раніше повідомлялося, що 15 лютого поруч з міжнародним пунктом пропуску "Ягодин – Дорогуськ" стартувала мирна акція протесту українських перевізників. Вона була організована у відповідь на дії польських фермерів.

Нагадаємо, наразі заблокованим для вільного руху вантажівок через протести поляків є “Ягодин – Дорогуськ”, “Угринів – Долгобичув”, “Устилуг – Зосін”, “Шегині – Медика”, “Рава-Руська – Гребенне” та “Краківець – Корчова”.

Зауважимо, через акції протесту польських фермерів на кордоні з Україною є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив прогноз щодо втрат бюджету України у разі продовження блокування польського кордону. За його словами, якщо ситуацію не буде вирішено до кінця лютого, бюджет втратить 7,7 млрд грн.

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Також протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мають до 9 березня.

В залежності від КПП, протестувальники планують пропускати по 1-2 вантажівки на годину, а перед пунктом пропуску "Медика" обмеження торкнутся і легкового транспорту та автобусів.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокують усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.