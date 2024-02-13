Польські фермери планують заблокувати усі пункти пропуску та залізницю

20 лютого в рамках 30-денного загального страйку польські фермери заблокують усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.

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Про це пише RMF FM.

"Будуть заблоковані не лише прикордонні переходи, а й вузли зв’язку та під’їзди до перевантажувальних залізничних станцій та морських портів", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, фермери протестують проти неконтрольованого надходження товарів з України, імпортованих до Польщі, через відкриття кордонів Євросоюзом.

Профспілки попереджають, що будуть заблоковані не тільки прикордонні переходи, але й вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів.

Протестувальники закликають громадськість підтримати свою акцію. Вони аргументують свої дії тим, що спрямовані на забезпечення продовольчої безпеки країни.

Поляки висипали на асфальт українське зерно

Як повідомляв Укрінформ, поблизу пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" невідомі із числа протестувальників пошкодили українські вантажівки та висипали з них зерно. Відео того, що трапилося, опублікували у соцмережах 11 лютого.

"Після оформлення документів до Польщі в'їхали три вантажівки під керуванням громадян України. Учасники протесту не пропустили транспорт і в якийсь момент відкрили причепи, через що зерно частково висипалося на дорогу. Водії повернули назад у бік України", - поінформувала Ева Чиж із головного управління міської поліції Хелма, передає Польське радіо.

Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засудило навмисне знищення українського зерна протестувальниками на українсько-польському кордоні.

Пізніше міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався 11 лютого, і прокоментував дії польських фермерів.

Відновлення страйку на кордоні

9 лютого польські фермери знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Також протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

Окрім цього, поновлено блокування на напрямку пунктів пропуску "Медика – Шегині", яке булотимчасово припинено 10 лютого. Планується пропускати по 1 вантажівці в годину. На пропуск легкового автотранспорту та автобусів акція протесту поширюватись не буде.

12 лютого о 10:10 розпочалися акції протесту фермерів неподалік від пункту пропуску "Зосін". Протестувальники мають намір пропускати по 3 вантажівки на годину.