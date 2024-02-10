Рух вантажівок у пункті пропуску "Шегині-Медика" відновлено

Польські фермери завершили акцію протесту перед пунктом пропуску «Шегині-Медика» на кордоні з Україною.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

Як зазначають у відомстві, за отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща інформацію, сьогодні о 11:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску «Шегині-Медика».

"На вʼїзд в Україну очікують 220 вантажівок. Оформлення та пропуск транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі", - підкреслили в Держприкордонслужбі.

Там додали, що просять водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування своїх перевезень.

Польські фермери планують на місяць заблокувати кордон із Україною

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Також протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

В залежності від КПП, протестувальники планують пропускати по 1-2 вантажівки на годину, а перед пунктом пропуску "Медика" обмеження торкнутся і легкового транспорту та автобусів.

Окрім цього, з 12 лютого поляки повідомили, що можуть почати часткову блокаду у пункті пропуску "Зосин-Устилуг" у Польщі для вантажівок.

Станом на ранок 10 лютого, за даними Держприкордонслужби, на кордоні України з Польшею у чергах до пунктів пропуску перебуває приблизно 1300 вантажівок.

Чим незадоволені польські фермери

Європейська комісія відмовилася повернути імпортні мита на українське зерно, про що просили Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина.

Як заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, Польща прагне запровадити механізм, "який би захистив польських фермерів".

За його словами, відкриття європейського ринку для агропродукції з України може в майбутньому "повністю дестабілізувати" як і польський, так і європейський ринки.

Сєкерський хоче, аби в постанові Європейської комісії про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року було положення, що дозволяє "регіональні захисні заходи".

Як повідомило Міністерство сільського господарства Польщі, заборона на імпорт української агропродукції діятиме до розробки відповідних захисних механізмів на рівні Європейської Комісії.

Зауважимо, попередній польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявляв, що Польща не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна, так як польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК.