Протести фермерів: на кордоні з Польшею у чергах стоять 1300 вантажівок

Станом на ранок 10 лютого на кордоні України з Польшею, де польські фермери поновили блокування, у чергах до пунктів пропуску перебуває приблизно 1300 вантажівок.

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Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає "Укрінформ".

Ситуація біля пунктів пропуску

Наразі Держприкордонслужба фіксує збільшення черг на території Польщі тих вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість перетину кордону у бік України.

Станом на ранок у напрямках трьох КПП, які блокують польські фермери, - "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика" - у чергах перебуває приблизно 1300 вантажівок, найбільше — навпроти пункту пропуску "Ягодин".

Речник ДПСУ також відзначив збільшення кількості вантажних транспортних засобів у черзі до пункту пропуску "Краківець", де рух не блокується, тому водії обирають його для перетину кордону.

"Станом на ранок навпроти "Краківця" у бік України на території Польщі в чергах перебуває трохи більше як 800 вантажних транспортних засобів", - підкреслив Демченко.

Польські фермери планують на місяць заблокувати кордон із Україною

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Також протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

В залежності від КПП, протестувальники планують пропускати по 1-2 вантажівки на годину, а перед пунктом пропуску "Медика" обмеження торкнутся і легкового транспорту та автобусів.

Окрім цього, з 12 лютого поляки повідомили, що можуть почати часткову блокаду у пункті пропуску "Зосин-Устилуг" у Польщі для вантажівок.

Чим незадоволені польські фермери

Європейська комісія відмовилася повернути імпортні мита на українське зерно, про що просили Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина.

Як заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, Польща прагне запровадити механізм, "який би захистив польських фермерів".

За його словами, відкриття європейського ринку для агропродукції з України може в майбутньому "повністю дестабілізувати" як і польський, так і європейський ринки.

Сєкерський хоче, аби в постанові Європейської комісії про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року було положення, що дозволяє "регіональні захисні заходи".

Як повідомило Міністерство сільського господарства Польщі, заборона на імпорт української агропродукції діятиме до розробки відповідних захисних механізмів на рівні Європейської Комісії.

Зауважимо, попередній польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявляв, що Польща не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна, так як польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК.