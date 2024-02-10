Протесты фермеров: на границе с Польшей в очередях стоят 1300 грузовиков

По состоянию на утро 10 февраля на границе Украины с Польшей, где польские фермеры возобновили блокировку, в очередях в пункты пропуска находится около 1300 грузовиков.

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Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает "Укринформ".

Ситуация возле пунктов пропуска

В настоящее время Госпогранслужба фиксирует увеличение очередей на территории Польши тех грузовых транспортных средств, которые ожидают возможность пересечения границы в сторону Украины.

По состоянию на утро в направлениях трех КПП, которые блокируют польские фермеры, - "Ягодин-Дорогуск", "Рава-Русская-Гребенное" и "Шегини - Медика" - в очередях находятся около 1300 грузовиков, больше всего - возле пункта пропуска "Ягодин".

Спикер ГНСУ также отметил увеличение количества грузовых транспортных средств в очереди в пункт пропуска "Краковец", где движение не блокируется, поэтому водители выбирают его для пересечения границы.

"По состоянию на утро напротив "Краковца" в сторону Украины на территории Польши в очередях находится немногим более 800 грузовых транспортных средств", - подчеркнул Демченко.

Польские фермеры планируют на месяц заблокировать границу с Украиной

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Также протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.

В зависимости от КПП, протестующие планируют пропускать по 1-2 грузовика в час, а перед пунктом пропуска "Медика" ограничения коснутся и легкового транспорта и автобусов.

Кроме того, с 12 февраля поляки сообщили, что могут начать частичную блокаду в пункте пропуска "Зосин-Устилуг" в Польше для грузовиков.

Чем недовольны польские фермеры

Европейская комиссия отказалась вернуть импортные пошлины на украинское зерно, о чем просили Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия.

Как заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, Польша стремится ввести механизм, "который бы защитил польских фермеров".

По его словам, открытие европейского рынка для агропродукции из Украины может в будущем "полностью дестабилизировать" как польский, так и европейский рынки.

Секерский хочет, чтобы в постановлении Европейской комиссии о продолжении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 было положение, позволяющее "региональные защитные меры".

Как сообщило Министерство сельского хозяйства Польши, запрет на импорт украинской агропродукции будет действовать до разработки соответствующих защитных устройств на уровне Европейской Комиссии.

Заметим, что предыдущий польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял, что Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, так как польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК.