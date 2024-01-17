Европейская комиссия отклонила предложение Польши о возобновлении пошлин на экспорт агропродукции из Украины

Европейская комиссия отказалась вернуть импортные пошлины на украинское зерно, о чем просили Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, пишет Business Insider.

"Мы обратились в Европейскую комиссию с просьбой восстановить тарифные квоты на некоторые чувствительные продукты, но это было отклонено ЕК", - отметил чиновник.

Он добавил, что планирует обсудить пошлины на украинскую агропродукцию с еврокомиссаром по торговле Валдисом Домбровскисом.

В частности, польский министр хочет поднять вопрос излишка сельскохозяйственных товаров из Украины и изменения в постановление ЕС о приостановлении действия квот.

Секерский подчеркнул, что Польша стремится ввести механизм, "который защитил бы польских фермеров".

Он отметил, что уже видны первые результаты польско-украинских переговоров по экспорту агропродукции.

"В нынешней сложной ситуации мы хотим выработать приемлемый для всех участников способ защиты от негативных последствий импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Мы анализируем и проводим внутренние консультации по, в частности, предложенному украинской стороной механизму лицензирования экспорта сельскохозяйственной продукции в Польшу", - подчеркнул министр АПК Польши.

По его словам, открытие европейского рынка для агропродукции из Украины может в будущем "полностью дестабилизировать" как польский, так и европейский рынки.

Секерский хочет, чтобы в постановлении Европейской комиссии о продолжении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 было положение, позволяющее "региональные защитные меры".

Еврокомиссия готовит проект постановления о продлении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года.

Заметим, что предыдущий польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял, что Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, так как польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК.

Конфликт с Польшей и другими соседями из-за экспорта зерна

Напомним, что 15 сентября Европейская комиссия решила не продолжать запрет импорта украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Она была введена еще 2 мая вместо соответствующих односторонних национальных ограничительных мероприятий в этих странах, которые Еврокомиссия раскритиковала как неприемлемые.

Однако Варшава, Братислава и Будапешт затем самостоятельно ввели запрет, объяснив это защитой своих фермеров.

15 января Министерство сельского хозяйства Венгрии сообщило, что пять восточных стран Европейского Союза обратились в Европейскую комиссию с просьбой ввести импортную пошлину на зерно из Украины из-за якобы недобросовестной конкуренции.

Также в начале ноября польские перевозчики объявили забастовку на границе с Украиной, фактически заблокировав границу для грузовиков в ряде пунктов, а 23 ноября к ним присоединились аграрии, заблокировав пункт пропуска "Медика – Шегини".

Протесты то приостанавливались, то возобновлялись, и только 6 января 2024 правительство Польши подписал соглашение с фермерами для прекращения блокирования границы с Украиной в пункте "Медика - Шегини".

Источник фото: ua.depositphotos.com